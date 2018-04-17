Эстонцы во внешней разведке КГБ: как сын таллиннского торговца стал секретным агентом в Израиле

Откуда КаПо берет публикуемые тексты?

Отдел КГБ ЭССР был отделом внешней разведки, который подчинялся Второму управлению КГБ СССР. Работа Четвертого отдела была тогда во многом схожа с работой отдела контрразведки, следили за разведчиками иностранных стран, людьми, сотрудничавшими в немцами в период оккупации, людьми, сбежавшими из мест поселений и так далее. Темы агентуры КГБ широко коснулся историк Индрек Юрьё в книге «Эмиграция и Советская Эстония» (повторный тираж вышел в 2014 году).

Внешней разведкой в КГБ ЭССР занимался первый отдел и он подчинялся соответственно Первому управлению КГБ СССР. Отчеты отдела внешней разведки в архивах Эстонии целиком не сохранились. Некоторый обзор деятельности первого отдела дает сохранившаяся в Эстонском национальном архиве коллекция дел внешней разведки КГБ ЭССР, в которой есть документы за период 1924-1968 годов.

Своеобразным дополнением к этим материалам стала статья, рассказывающая об истории отдела разведки КГБ ЭССР, опубликованная в ежегоднике, авторами которой отмечены работники КГБ Э.К. Гейн и А.К.Йохансон. Статья вышла в 1985 году в Москве в издании Института Первого управления КГБ СССР «Обзор истории первых подразделений территориальных органов КГБ СССР. Том 2. Обзор истории первых (развед)подразделений Литовской, Латвийской и Эстонской союзных республик», и носило гриф «секретно».

Важно помнить, что речь идет о посвящении сорокалетию создания первого отдела КГБ ЭССР и традиционной героизации КГБ в те годы. На это указывается в архивных делах первого отдела КГБ ЭССР, но представленные данные выборочны, чтобы не раскрыть имен агентов, рабочие методы и обстоятельства операций. Если кто-то может что-то добавить к приведенным историям или знает аналогичные случаи, об этом просят сообщить в Полицию безопасности.