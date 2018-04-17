Эстонцы во внешней разведке КГБ: как сын таллиннского торговца стал секретным агентом в Израиле

В опубликованном на прошлой неделе ежегоднике КаПо есть глава, в которой описывается деятельность КГБ и за пределами Эстонии – как проходило внедрение и организовывались диверсии в Швеции и в других странах, пишет Postimees.
«В исторической части ежегодника в этом году мы представим картину деятельности репрессивных органов Советского Союза, направленной на раскол местных и зарубежных эстонцев, чтобы ускорить советизацию Эстонии и держать жителей под контролем», - написал во вступительном слове ежегодника генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу.
С разрешения КаПо Postimees публикует приведенные в этой части ежегодника истории.
История агента Майского
Майский, сын торговца-еврея, родился в 1917 году в Эстонии, по образованию - агроном-экономист. Во время обучения в еврейской гимназии и Тартуском университете был членом организации сионистов-ревизионистов, председателем сионистской корпорации Hasmonea, имел широкие связи среди бросающихся в глаза сионистских деятелей Балтии, европейских стран и Израиля.
Во время войны работал в различных учреждениях и на разных должностях в советском тылу. Для сотрудничества с органами государственной безопасности был завербован в 1946 году с характеристикой "ответственный агент". Предоставлял ценную информацию о деятельности сионистских организаций в Эстонии и за рубежом. Его материалы отличались объективностью, глубоким анализом деятельности разрабатываемых объектов. Был мужественным и волевым человеком, при исполнении задач проявлял разумную инициативу. Учитывая эти личностные особенности и родственные связи, а также влиятельные знакомства в Финляндии, Израиле и других капиталистических странах, был отобран в качестве кандидата для отправки в Израиль.
После подготовки, в начале 1952 года, Майского через Финляндию доставили в Тель-Авив. Попав под усиленный контроль израильской контрразведки, он успешно прошел многочисленные официальные и неофициальные проверки и легализовался при помощи поверившего в его легенду руководителя контрразведки Манора, получив работу в Министерстве сельского хозяйства. Вскоре Майский начал действовать согласно плану, который разработали во время его подготовки и отправки. Он получил окончательное доверие Манора, который познакомил его с руководителем разведки Израиля К.Кармилем.
Работая под руководством тель-авивской резидентуры органов безопасности СССР, Майский получил данные на израильских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием в Москве, двух из которых выслали из СССР, а также передал советской разведке другую ценную информацию оперативного характера.
Хорошая репутация Майского в разведке Израиля помогала ему занимать хорошие должности в партиях Бетар и Херут, а также познакомиться с их руководством. От Майского в Центр регулярно поступала информация о разрабатываемых им сионистских организациях, об антисоветской подрывной деятельности израильской разведки, а также детальные характеристики партийных и государственных деятелей.
К лету 1955 года агент добился дополнительных разведывательных возможностей – его приблизили к атташе посольства США Загорскому и его последователю Сеттарлану. Но в это время Центр принял решение отозвать его обратно в Советский Союз: возникла реальная угроза, что контрразведка Израиля, проанализировав высылку двух провалившихся в Москве работников, свяжет это с Майским.
Сделав много полезного для советской разведки в период пребывания в Израиле, Майский вернулся в Эстонию. Успешная работа агента в сложной агентурно-оперативной обстановке оказалась возможной благодаря его хорошей подготовке для работы за рубежом. Снабжением агента легендой, поиском канала отправки в Финляндию и самой операцией отправки руководил начальник 1-го отдела М.В.Филимонов. Оперативно и слаженно работой Майского в Израиле руководила тель-авивская резидентура.
Откуда КаПо берет публикуемые тексты?
Отдел КГБ ЭССР был отделом внешней разведки, который подчинялся Второму управлению КГБ СССР. Работа Четвертого отдела была тогда во многом схожа с работой отдела контрразведки, следили за разведчиками иностранных стран, людьми, сотрудничавшими в немцами в период оккупации, людьми, сбежавшими из мест поселений и так далее. Темы агентуры КГБ широко коснулся историк Индрек Юрьё в книге «Эмиграция и Советская Эстония» (повторный тираж вышел в 2014 году).
Внешней разведкой в КГБ ЭССР занимался первый отдел и он подчинялся соответственно Первому управлению КГБ СССР. Отчеты отдела внешней разведки в архивах Эстонии целиком не сохранились. Некоторый обзор деятельности первого отдела дает сохранившаяся в Эстонском национальном архиве коллекция дел внешней разведки КГБ ЭССР, в которой есть документы за период 1924-1968 годов.
Своеобразным дополнением к этим материалам стала статья, рассказывающая об истории отдела разведки КГБ ЭССР, опубликованная в ежегоднике, авторами которой отмечены работники КГБ Э.К. Гейн и А.К.Йохансон. Статья вышла в 1985 году в Москве в издании Института Первого управления КГБ СССР «Обзор истории первых подразделений территориальных органов КГБ СССР. Том 2. Обзор истории первых (развед)подразделений Литовской, Латвийской и Эстонской союзных республик», и носило гриф «секретно».
Важно помнить, что речь идет о посвящении сорокалетию создания первого отдела КГБ ЭССР и традиционной героизации КГБ в те годы. На это указывается в архивных делах первого отдела КГБ ЭССР, но представленные данные выборочны, чтобы не раскрыть имен агентов, рабочие методы и обстоятельства операций. Если кто-то может что-то добавить к приведенным историям или знает аналогичные случаи, об этом просят сообщить в Полицию безопасности.