Началось асфальтирование виадука в Хааберсти

"Асфальтирование началось со стороны Кейла, уже уложен первый слой асфальта, - рассказал заместитель заведующего Таллинским коммунальным департаментом Рейо Весиаллик. - После небольшой технологической паузы начнется укладка второго слоя".

Строительство началось в апреле прошлого года. Виадук на направлении Таллинн-Кейла будет открыт для движения в мае. Вся развязка будет готова в октябре.