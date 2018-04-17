Началось асфальтирование виадука в Хааберсти
17 апреля 2018 г., 16:37
Сегодня началось на транспортной развязке в Хааберсти асфальтирование виадука на Палдиском шоссе, сообщает Раэпресс. За работой можно наблюдать здесь.
"Асфальтирование началось со стороны Кейла, уже уложен первый слой асфальта, - рассказал заместитель заведующего Таллинским коммунальным департаментом Рейо Весиаллик. - После небольшой технологической паузы начнется укладка второго слоя".
Строительство началось в апреле прошлого года. Виадук на направлении Таллинн-Кейла будет открыт для движения в мае. Вся развязка будет готова в октябре.