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Началось асфальтирование виадука в Хааберсти

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В мае виадук будет частично открыт для движения.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня началось на транспортной развязке в Хааберсти асфальтирование виадука на Палдиском шоссе, сообщает Раэпресс. За работой можно наблюдать здесь.

"Асфальтирование началось со стороны Кейла, уже уложен первый слой асфальта, - рассказал заместитель заведующего Таллинским коммунальным департаментом Рейо Весиаллик. - После небольшой технологической паузы начнется укладка второго слоя".

Строительство началось в апреле прошлого года. Виадук на направлении Таллинн-Кейла будет открыт для движения в мае. Вся развязка будет готова в октябре.

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