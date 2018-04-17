вторник, 17 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
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  • Фото: пытавшийся скрыться от полиции пьяный водитель врезался в столб

Фото: пытавшийся скрыться от полиции пьяный водитель врезался в столб

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Вчера после обеда бдительный участник дорожного движения сообщил, что по Ряпинаскому шоссе в сторону Тарту едет автомобиль Mazda 323. По словам очевидца, стиль вождения водителя Mazda был весьма неуверенным. Патруль заметил подозрительный автомобиль на углу улиц Пуйестеэ и Яама, передает Tartu Postimees.

Автомобилю дали знак остановиться, который водитель проигнорировал, и направился на улицу Раатузе, где попытался внезапно свернуть на Пикк. Там он сначала врезался в знак, обозначающий пешеходный переход, а затем налетел на фонарный столб.

Находившаяся за рулем женщина вначале отказывалась выходить из машины, и блюстителям порядка пришлось приложить усилия, чтобы заставить агрессивную даму сесть в полицейскую машину. Женщина с признаками алкогольного опьянения отказалась дунуть в алкометр, и ее пришлось отвезти на экспертизу.

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