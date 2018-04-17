Фото: пытавшийся скрыться от полиции пьяный водитель врезался в столб

Вчера после обеда бдительный участник дорожного движения сообщил, что по Ряпинаскому шоссе в сторону Тарту едет автомобиль Mazda 323. По словам очевидца, стиль вождения водителя Mazda был весьма неуверенным. Патруль заметил подозрительный автомобиль на углу улиц Пуйестеэ и Яама, передает Tartu Postimees.
Автомобилю дали знак остановиться, который водитель проигнорировал, и направился на улицу Раатузе, где попытался внезапно свернуть на Пикк. Там он сначала врезался в знак, обозначающий пешеходный переход, а затем налетел на фонарный столб.
Находившаяся за рулем женщина вначале отказывалась выходить из машины, и блюстителям порядка пришлось приложить усилия, чтобы заставить агрессивную даму сесть в полицейскую машину. Женщина с признаками алкогольного опьянения отказалась дунуть в алкометр, и ее пришлось отвезти на экспертизу.