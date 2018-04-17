Арестован молодой человек, подозреваемый в убийстве 15-летней Насти из Кохтла-Ярве
17 апреля 2018 г., 16:49
Во вторник, 17 апреля, Вируский уездный суд взял под стражу молодого человека, которого подозревают в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве.
Об аресте 18-летнего молодого человека ходатайствовала Вируская окружная прокуратура, и суд удовлетворил ходатайство. В суде молодой человек отказался давать показания.
В воскресенье, 22 апреля, в 8.40 случайный прохожий обнаружил на улице Пярна в Кохтла-Ярве тело 15-летней девушки. Погибшей нанесено несколько ножевых ранений. Вечером того же дня полиция задержала по подозрению в убийстве бывшего знакомого погибшей.
Пенитенциарный кодекс предусматривает за убийство наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.