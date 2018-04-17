Арестован молодой человек, подозреваемый в убийстве 15-летней Насти из Кохтла-Ярве

Об аресте 18-летнего молодого человека ходатайствовала Вируская окружная прокуратура, и суд удовлетворил ходатайство. В суде молодой человек отказался давать показания.

В воскресенье, 22 апреля, в 8.40 случайный прохожий обнаружил на улице Пярна в Кохтла-Ярве тело 15-летней девушки. Погибшей нанесено несколько ножевых ранений. Вечером того же дня полиция задержала по подозрению в убийстве бывшего знакомого погибшей.