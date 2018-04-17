Фото и видео: представлены новейшие разработки эстонской оборонной промышленности

Предприятия союза оборонной промышленности Эстонии приняли участие в прошедшей сегодня на территории генштаба выставке, чтобы представить военным свою продукцию.
«Для государства с небольшой экономикой, как Эстония, инновации и находчивость являются наиболее важными. Из этого принципа должна исходить не только экономика, но и все государство в целом. Мы должны находить умные решения и приводить их в жизнь в условиях ограниченных ресурсов. Союз оборонной промышленности, по моему мнению, объединяет представителей именно такого мышления: смелые мыслители, находчивые инженеры и амбициозные предприниматели», - сказал командующий силами обороны генерал Рихо Террас.
«Силы обороны по возможности поддерживают их всех. Я вижу здесь потенциал для экспорта и источника инноваций. Развивающаяся и находящаяся в Эстонии оборонная промышленность добавляет уверенности, что при необходимости наша оборона может рассчитывать на быструю поддержку в сложных условиях безопасности», - добавил генерал Террас.
На состоявшейся перед зданием генерального штаба выставке свою продукцию представили 32 производителя. Основными сферами деятельности предприятий союза оборонной промышленности являются: охрана границы и системы наблюдения, системы связи, кибербезопасность, радиоэлектронная борьба, лазерные системы, военная медицина, военные транспортные средства, энергетика, обмундирование, инженерные решения, роботика, судостроение, средства для обучения и симуляторы, вооружение и оружейные системы.
«Сотрудничество между силами обороны и оборонной промышленностью имеет ключевое значение для развития обороноспособности Эстонии», - сказал председатель правления союза оборонной промышленности Эстонии Ингвар Пярнамяэ. «Сотрудничество всегда может быть лучше, однако уже сегодня оно вполне широкомасштабное – начиная с тестирования и испытания единичной продукции и заканчивая научной деятельностью или сотрудничеством по теме ветеранов.»
Союз оборонной промышленности Эстонии был основан в 2009 году и в его состав входят более 110 предприятий. Союз оборонной промышленности является некоммерческой организацией, членами которой являются основанные на частном капитале предприятия.