Фото и видео: представлены новейшие разработки эстонской оборонной промышленности

«Для государства с небольшой экономикой, как Эстония, инновации и находчивость являются наиболее важными. Из этого принципа должна исходить не только экономика, но и все государство в целом. Мы должны находить умные решения и приводить их в жизнь в условиях ограниченных ресурсов. Союз оборонной промышленности, по моему мнению, объединяет представителей именно такого мышления: смелые мыслители, находчивые инженеры и амбициозные предприниматели», - сказал командующий силами обороны генерал Рихо Террас.

«Силы обороны по возможности поддерживают их всех. Я вижу здесь потенциал для экспорта и источника инноваций. Развивающаяся и находящаяся в Эстонии оборонная промышленность добавляет уверенности, что при необходимости наша оборона может рассчитывать на быструю поддержку в сложных условиях безопасности», - добавил генерал Террас.

На состоявшейся перед зданием генерального штаба выставке свою продукцию представили 32 производителя. Основными сферами деятельности предприятий союза оборонной промышленности являются: охрана границы и системы наблюдения, системы связи, кибербезопасность, радиоэлектронная борьба, лазерные системы, военная медицина, военные транспортные средства, энергетика, обмундирование, инженерные решения, роботика, судостроение, средства для обучения и симуляторы, вооружение и оружейные системы.

«Сотрудничество между силами обороны и оборонной промышленностью имеет ключевое значение для развития обороноспособности Эстонии», - сказал председатель правления союза оборонной промышленности Эстонии Ингвар Пярнамяэ. «Сотрудничество всегда может быть лучше, однако уже сегодня оно вполне широкомасштабное – начиная с тестирования и испытания единичной продукции и заканчивая научной деятельностью или сотрудничеством по теме ветеранов.»