Премьер-министром Армении избран Саргсян, против которого несколько дней протестует оппозиция

Парламент Армении 17 апреля избрал новым премьер-министром республики Сержа Саргсяна, несмотря на протесты оппозиции. За единственного кандидата проголосовали 77 депутатов, 17 выступили против, передает Newsru.com со ссылкой на Newsarmenia.am.
Полномочия Сержа Саргсяна на посту президента республики завершились 9 апреля после избрания четвертого президента Армении - ученого и дипломата Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.
Выдвижение кандидатов на пост главы правительства завершилось накануне, 16 апреля, и Саргсян оказался единственным претендентом на эту должность. В тот же день представители оппозиции заблокировалинесколько улиц и перекрестков в центре Еревана. Протесты продолжились и сегодня, 17 апреля. Активисты выступают против назначения Саргсяна новым главой правительства, так как, по их мнению, в этом случае он сможет оставаться у власти в связи с переходом страны от президентской республики к парламентской.
Пока парламент голосовал, лидер армянского оппозиционного движения депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале в стране ненасильственной "бархатной революции". Радикальные демонстранты блокировали десятки правительственных зданий, включая Генпрокуратуру, Центральный банк, кассационный суд, комитет госдоходов, новый корпус правительства, где находятся несколько министерств, в том числе Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.
Выступая на заседании парламента, Саргсян отметил, что его приоритетами на посту премьера будут обеспечение безопасности страны, укрепление армии, а также урегулирование карабахского конфликта. Важнейшей целью нового правительства, по его словам, будет обеспечение прогресса, с этой целью продолжится реализация программ коалиционных сил - Республиканской партии Армении и "Дашнакцутюн". Еще одной ключевой задачей он назвал решение демографической проблемы, отмечает РИА "Новости".