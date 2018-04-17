Премьер-министром Армении избран Саргсян, против которого несколько дней протестует оппозиция

Полномочия Сержа Саргсяна на посту президента республики завершились 9 апреля после избрания четвертого президента Армении - ученого и дипломата Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

Выдвижение кандидатов на пост главы правительства завершилось накануне, 16 апреля, и Саргсян оказался единственным претендентом на эту должность. В тот же день представители оппозиции заблокировалинесколько улиц и перекрестков в центре Еревана. Протесты продолжились и сегодня, 17 апреля. Активисты выступают против назначения Саргсяна новым главой правительства, так как, по их мнению, в этом случае он сможет оставаться у власти в связи с переходом страны от президентской республики к парламентской.

Пока парламент голосовал, лидер армянского оппозиционного движения депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале в стране ненасильственной "бархатной революции". Радикальные демонстранты блокировали десятки правительственных зданий, включая Генпрокуратуру, Центральный банк, кассационный суд, комитет госдоходов, новый корпус правительства, где находятся несколько министерств, в том числе Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.