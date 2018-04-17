МВФ: среди стран Балтии самым интенсивным будет экономический рост Латвии

Рост ВВП Литвы в этом году должен составить 3,2%, а в 2019 году - 3%. Для Латвии прогнозируется рост экономики 4% и 3,5% соответственно, для Эстонии 3,9% и 3,2% соответственно, говорится в обнародованных во вторник новых прогнозах МВФ.

Экономический рост в еврозоне, к которой относится и Литва, в этом году должен составить 2,4%, в 2019 году - 2%.

Среднегодовая инфляция в Литве в этом году должна составить 2,2%, в следующем году – тоже 2,2%, в Латвии - 3% и 2,5% соответственно, в Эстонии - тоже 3% и 2,5% соответственно.