Живущим за границей эстонским пенсионерам каждый год придется доказывать, что они живы

Вступившее в этом году в силу изменение в пенсионном страховании обязывает всех проживающих за границей эстонских пенсионеров раз в год доказывать, что они живы. Это же требование уже с 2013 года распространяется и на проживающих в Эстонии пенсионеров без эстонского гражданства.

Пенсионеру Тойво Тали непонятно, зачем понадобилось менять закон. "То, что человек жив, подтверждает отсутствие свидетельства о смерти", — заявил он. Однако так просто проверить, жив человек или нет, не всегда возможно, поскольку во многих государствах отсутствуют регистры, в которые заносятся данные о смерти, пояснил руководитель пенсионного отдела Департамента социальных дел Раннель Силов. "Невозможно получить данные о всех странах, поэтому людям приходится раз в год подтверждать, что они живы", — сказал он.

Ведущий специалист отдела компенсаций Департамента социального страхования Кадри Томингас объяснила в марте Postimees необходимость изменения закона тем, что данные о смерти очень медленно циркулируют между государствами и иногда зарубежным госучреждениям неизвестно, что они должны оповещать Эстонию о смерти человека. Если же информация о смерти не поступает на родину, Департамент социального страхования продолжает выплачивать пенсию.

Тали делится еще одним упреком в адрес нового порядка: "Пенсионер должен тратить время и ехать к чиновнику, который выдаст ему свидетельство с подписью и печатью о том, что он жив. Поход к чиновнику для пенсионера трата как времени, так и средств, и это также трата времени чиновника". Тали возмущает также и тот факт, что Эстония, позиционирующая себя как э-государство, не дает возможности подтвердить, что человек жив, с помощью дигитальной подписи. "Настало время чиновникам Департамента социального страхования с их бумажным делопроизводством 20 века прибыть в дигитальную эпоху 21-го", — сказал он.

В действительности же данные можно представить дигитально, сказал Силов. Независимо от способа передачи свидетельства, оно должно быть подписано (можно дигитально) и подтверждено госучреждением другой страны. Если в стране, где живет пенсионер, поставить дигитальную подпись нельзя, можно подписать свидетельство вручную, отсканировать и отправить по э-мейлу или по почте.

По словам Томингас, чтобы прекратить необоснованные пенсионные выплаты, пытались вести совместную работу с посольствами других государств, однако это не принесло желаемого результата. Таким образом пришли к нынешнему решению, согласно которому все проживающие за границей эстонские пенсионеры должны раз в год подтверждать, что они живы.

Есть и известные исключения. Например, с Латвией и Литвой Эстония заключила договор об обмене электронными данными. Переговоры о заключении подобных договоров ведутся и с многими другими странами, добавил Силов. "К сожалению, не у всех государств есть электронные регистры, поэтому с ними невозможно обмениваться данными электронным путем", — сказал он.

Люди, живущие на Украине, в России и Молдавии, не должны беспокоиться о подтверждении того, что они живы. C этими государствами ведется основательное сотрудничество, и пенсионные выплаты можно получать через учреждения, информацию которых можно использовать в качестве подтверждения того, что получатель пенсии жив.