вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Прокуратура просит суд посадить стрелка из "Метрополя" на четыре года и после выслать из страны

Прокуратура просит суд посадить стрелка из "Метрополя" на четыре года и после выслать из страны

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Стрельба в отеле Metropol.

ФОТО: Sander Ilvest

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск во вторник, 17 апреля, в Харьюском суде, где слушается дело о стрельбе в гостинице "Метрополь" и ранении человека, просила суд назначить стрелку наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а после выслать из страны и запретить ему въезд в Эстонию на десять лет.

Гражданину Грузии 45-летнему Паату Сахокия прокуратура инкриминирует серьезное нарушение общественного порядка и незаконное обращение с оружием, а его подельников, Алексея Михеева и Владимира Трахова, прокуратура обвиняет в содействии нарушению общественного порядка и просит суд наказать их условно на шесть месяцев и на один год тюрьмы соответственно, передает Rus.Err со ссылкой на ERR.

Напомним, 2 февраля 2017 года в 13:50 в баре гостиницы "Метрополь" на улице Розени в Таллинне получил огнестрельные ранения мужчина 1971 года рождения.

Руководившая предварительным следствием по делу старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск сказала, что, по данным следствия, в тот день 45-летний гражданин Грузии с двумя знакомыми подошел к сидевшему за столом в ресторане гостиницы 45-летнему мужчине и ударил его по голове.

Когда пострадавший попытался оказать сопротивление, двое спутников нападавшего встали между ними.

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