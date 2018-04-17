Прокуратура просит суд посадить стрелка из "Метрополя" на четыре года и после выслать из страны

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск во вторник, 17 апреля, в Харьюском суде, где слушается дело о стрельбе в гостинице "Метрополь" и ранении человека, просила суд назначить стрелку наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а после выслать из страны и запретить ему въезд в Эстонию на десять лет.
Гражданину Грузии 45-летнему Паату Сахокия прокуратура инкриминирует серьезное нарушение общественного порядка и незаконное обращение с оружием, а его подельников, Алексея Михеева и Владимира Трахова, прокуратура обвиняет в содействии нарушению общественного порядка и просит суд наказать их условно на шесть месяцев и на один год тюрьмы соответственно, передает Rus.Err со ссылкой на ERR.
Напомним, 2 февраля 2017 года в 13:50 в баре гостиницы "Метрополь" на улице Розени в Таллинне получил огнестрельные ранения мужчина 1971 года рождения.
Руководившая предварительным следствием по делу старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск сказала, что, по данным следствия, в тот день 45-летний гражданин Грузии с двумя знакомыми подошел к сидевшему за столом в ресторане гостиницы 45-летнему мужчине и ударил его по голове.
Когда пострадавший попытался оказать сопротивление, двое спутников нападавшего встали между ними.