Предполагаемый убийца арестован на два месяца
17 апреля 2018 г., 19:01
Предполагаемый убийца 15-летней кохтла-ярвеской девушки был оставлен под стражей. Вируский окружной суд разрешил арестовать его на два месяца.
Подозреваемого в убийстве Насти 18-летнего парня сегодня днем доставили в йыхвиский дом суда из Вируской тюрьмы, тщательно скрывая от глаз и объективов репортеров. Судебное рассмотрение ходатайства прокуратуры о содержании подозреваемого под арестом на время следствия также проходило в закрытом режиме.
Процесс объявлен закрытым в связи с несовершеннолетием жертвы - для соблюдения интересов потерпевшей стороны.
Как сообщила пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, подозреваемый в суде отказался от дачи показаний, воспользовавшись своим правом на это.