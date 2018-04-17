вторник, 17 апреля 2018 г.
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Предполагаемый убийца арестован на два месяца

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Место убийства в Кохтла-Ярве.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Предполагаемый убийца 15-летней кохтла-ярвеской девушки был оставлен под стражей. Вируский окружной суд разрешил арестовать его на два месяца.

Подозреваемого в убийстве Насти 18-летнего парня сегодня днем доставили в йыхвиский дом суда из Вируской тюрьмы, тщательно скрывая от глаз и объективов репортеров. Судебное рассмотрение ходатайства прокуратуры о содержании подозреваемого под арестом на время следствия также проходило в закрытом режиме. 

Процесс объявлен закрытым в связи с несовершеннолетием жертвы - для соблюдения интересов потерпевшей стороны.

Как сообщила пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, подозреваемый в суде отказался от дачи показаний, воспользовавшись своим правом на это.

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