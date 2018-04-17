Предполагаемый убийца арестован на два месяца

Подозреваемого в убийстве Насти 18-летнего парня сегодня днем доставили в йыхвиский дом суда из Вируской тюрьмы, тщательно скрывая от глаз и объективов репортеров. Судебное рассмотрение ходатайства прокуратуры о содержании подозреваемого под арестом на время следствия также проходило в закрытом режиме.