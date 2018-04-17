На оборону Эстонии в течение четырех лет будет выделено 2,4 млрд евро

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны, отметив, что бюджетная стратегия, предусматривающая выделение в течение следующих четырех лет в общей сложности 2,4 млрд евро на нужды обороны, позволит сохранить расходы на оборону стабильно на уровне более 2 процентов ВВП и развивать сферу обороны.

«Происходящее вокруг нас — и в Сирии, и на Украине, и на учениях «Запад», убеждает, что каждый используемый на нужды обороны евро крайне важен», - сказал министр обороны Юри Луйк и добавил, что бюджетная стратегия, о которой договорилась правящая коалиция, обеспечивает сфере обороны надежное основание.

Наряду с двумя процентами от ВВП, правительство в полном объеме финансирует расходы, связанные с приемом в Эстонии сил союзников по НАТО.

В 2021 году правительство также начнет новую программу инвестиций в сферу обороны по приобретению боеприпасов. В рамках нынешней и будущей программы в период с 2018 по 2022 годы предполагается закупить боеприпасы для противотанковых систем, систем ПВО, крупнокалиберных орудий и минометов, общей стоимостью 100 млн евро.

Луйк упомянул также о решении повысить оплату труда военнослужащим таким образом, чтобы средняя зарплата кадровых военных на 30 процентов превысила бы среднюю зарплату по Эстонии. В планах также обновление ручного огнестрельного оружия в Силах обороны и начало программы внедрения самоходных артиллерийских установок.

Министр упомянул и о приобретении транспортных средств для Второй пехотной бригады в Южной Эстонии, об инвестициях в системы наблюдения за морским пространством и модернизации минных тральщиков.