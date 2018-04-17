Галерея: полиция разыскивает хулиганов, разрисовавших поезд
17 апреля 2018 г., 20:42
Полиция просит помощи свидетелей в поимке хулиганов, недавно разрисовавших на станции Рийзипере поезд Elron, передает Postimees.
По данным Полицейского отделения Ляэне-Харью, поезд разрисовали в ночь на 7-е, а также 12 апреля.
«Вероятно, "художники" показали лучшее, на что способны. Однако расходы по удалению этих каракуль превышают тысячи евро, не говоря уже о недовольстве машиниста поезда, который утром обнаружил, что его рабочий инструмент испорчен», — пишет в Facebook представитель Ляэне-Харьюского отделения полиции.
Информации об авторах «произведения» ждет следователь Ляэне-Харьюского отделения полиции Кайри Хансон. Ее контакты: е-мейл kairi.hanson@politsei, номер телефона 6 12 5827.