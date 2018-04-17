Галерея: полиция разыскивает хулиганов, разрисовавших поезд

По данным Полицейского отделения Ляэне-Харью, поезд разрисовали в ночь на 7-е, а также 12 апреля.

«Вероятно, "художники" показали лучшее, на что способны. Однако расходы по удалению этих каракуль превышают тысячи евро, не говоря уже о недовольстве машиниста поезда, который утром обнаружил, что его рабочий инструмент испорчен», — пишет в Facebook представитель Ляэне-Харьюского отделения полиции.