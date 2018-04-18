Вне дома: уникальное меню для любителей живописи в столичном ресторане Stenhus

Листаем меню дальше и слушаем объяснения шефа. Игривая героиня полотна Льва Бакста «Ужин» вряд ли одолела бы хорошее мужское блюдо - антрекот из мраморной говядины с эспумой (о, эта эспума!) из боровиков, чатни из печеной паприки и перца чипотле и с говяжьим джусом.

Лев Бакст. Ужин (фрагмент). ФОТО: Википедия.

Антрекот из мраморной говядины. ФОТО: Лаури Лаан

Джус – это не апельсиновый сок, а новое название деми гласа, то есть хорошо уваренного бульона из говяжьих костей.

И вернемся к рыбе. С помощью живописи мы сделали открытие! Оказывается, появление рыбного дня, который хорошо помнится по меню в советских столовках, восходит к далекому прошлому. Историки утверждают, что сделать рыбным днем именно четверг предложили советские то ли диетологи, то ли политики в пику православным постным дням – среде и пятнице. Но когда мы видим в меню картину англичанина Уолтера Денди Садлера под названием «Четверг» и с улыбкой разглядываем колоритные фигуры монахов, ловящих рыбу в четверг к столу в постную пятницу, понимаешь, что традиция гораздо древнее, чем 1932 год, когда, судя по Википедии, рыбный день появился в СССР.

Уолтер Денди Садлер. Четверг. ФОТО: Википедия.

Блюдо из морского черта. ФОТО: Лаури Лаан.

Рядом с монашеской рыбалкой в меню значится морской черт, приготовленный при низкой температуре с пюре из моркови и вяленых томатов, песто из тыквы и соусом биск. Что такое морской черт? Эта глубоководная рыба по вкусу больше похожа на ракообразных: эдакая большая креветка. И ее сладковатый вкус прекрасно оттеняется морковью. А монахи и черт – очередная ассоциация повара, отправляющая нас куда-то во времена Гаргантюа и Пантагрюэля... Раблезианство однако. Более того, по-английски морской черт называется monk fish – рыба-монах. И от переклички с фамилией шефа тоже никуда не деться.

Для другой рыбы – палтуса - рестораторы нашли картину американца Уинслоу Хомера, которая так и называется – «Туман надвигается, или Ловля палтуса». Палтус – вкусная рыба, особенно если речь идет о филе гигантского палтуса, который как раз и лежит на дне лодки удачливого рыбака.

Уинслоу Хомер. Туман надвигается, или Ловля палтуса ФОТО: Википедия.

Филе палтуса. ФОТО: Лаури Лаан.

А вот описание блюда: филе палтуса с крошкой из трав, ферментированным дайконом, хрустящей капустой кале и соусом Beurre Blanc с эстрагоном.

После такой дегустации на десерты уже сил нет, хотя картина опять же американского художника Августа Лаукса «Ежевика в корзине» прекрасно сочетается с теплым ежевичным пирогом-коблером с мороженым из козьего сыра и меда.

Август Лаукс. Ежевика в корзине. ФОТО: Википедия.

Ежевичный коблер с мороженым. ФОТО: Лаури Лаан.

Каково же общее впечатление от длинного дегустационного ужина? Это было вкусно, интересно и необременительно для желудка: порции не очень велики и позволяли попробовать несколько блюд и не переесть. Но главное – это общение, разговоры о живописи, поиски в телефонах информации о художниках и чуть ли не соревнование, кто быстрее найдет что-то интересное.

Обслуживание в Stenhus – безупречное. По крайне мере, официант, который обслуживал наш столик, знал о блюдах и винах, как говорится, все и даже больше.

Неужели не было недостатков, спросит какой-нибудь въедливый читатель. Был один, и очень серьезный. Этот недостаток – полумрак, практически темнота в зале. Да, красиво, да, камин и свечи, но... Вернее, НО: мы не рассмотрели, что ели. Хотя сами виноваты: предлагали ведь нам расположиться в верхнем зале! Только потом, на фотографиях, сделанных замечательным фотографом Лаури Лааном, мы увидели игру цвета на тарелках, комбинацию и сочетания различных оттенков... Цвет - одна из знаковых особенностей почерка шеф-повара.

К счастью, совсем скоро откроется романтическая терраса во внутреннем дворике отеля, где можно будет не только продегустировать, но и рассмотреть при дневном освещении все блюда и этого меню, и еще более нового гриль-меню, которым обещал порадовать своих гостей Тимофей Монахов.