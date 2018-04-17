Юрген Лиги нагрубил министру

Атмосфера вышедшей сегодня передачи ETV Foorum, в которой обсуждалась бюджетная стратегия на следующие четыре года, была напряженной. Принимавший участие в передаче член Рийгикогу Юрген Лиги посоветовал помолчать министру предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало и посчитал, что приглашенные на передачу женщины-министры не разбираются в теме, передает Postimees.
Когда речь зашла об использовании денег Евросоюза, бывший министр финансов выразил мнение, что приглашенные на передачу министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало не разбираются в теме.
"Две дамы, которые должны говорить об экономике - у нас совершенно другая картина происходящего. Они настолько ошибаются, что видно, что не интересовались мнением сведущих", - заявил Лиги.
Лиги хотел поговорить о недополученных из-за акцизной политики 100 миллионах евро, ведущий дал ему слово, однако Пало свою речь прерывать не захотела. На это Лиги сказал министру: "Не могла бы ты немного помолчать?".
В передаче также участвовали министр финансов Тоомас Тынисте (IRL), Андрес Херкель из фракции Свободной партии и Мартин Хельме из фракции EKRE.
Передачу можно посмотреть здесь.