вторник, 17 апреля 2018 г.
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Юрген Лиги нагрубил министру

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Юрген Лиги

ФОТО: Erik Prozes

Атмосфера вышедшей сегодня передачи ETV Foorum, в которой обсуждалась бюджетная стратегия на следующие четыре года, была напряженной. Принимавший участие в передаче член Рийгикогу Юрген Лиги посоветовал помолчать министру предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало и посчитал, что приглашенные на передачу женщины-министры не разбираются в теме, передает Postimees.

Когда речь зашла об использовании денег Евросоюза, бывший министр финансов выразил мнение, что приглашенные на передачу министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало не разбираются в теме.

"Две дамы, которые должны говорить об экономике - у нас совершенно другая картина происходящего. Они настолько ошибаются, что видно, что не интересовались мнением сведущих", - заявил Лиги.

Лиги хотел поговорить о недополученных из-за акцизной политики 100 миллионах евро, ведущий дал ему слово, однако Пало свою речь прерывать не захотела. На это Лиги сказал министру: "Не могла бы ты немного помолчать?".

В передаче также участвовали министр финансов Тоомас Тынисте (IRL), Андрес Херкель из фракции Свободной партии и Мартин Хельме из фракции EKRE.

Передачу можно посмотреть здесь.

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