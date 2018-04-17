Жертва химической атаки в Думе. ФОТО: Ammar Safarjalani/imago/Xinhua/Scanpix

Международные эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вошли в сирийский город Дума, откуда поступали сообщения о химической атаке, сообщает сирийское телевидение. События, якобы произошедшие 7 апреля, продолжают обрастать противоречивыми подробностями.

Активисты сирийской оппозиции, спасатели и медицинские работники утверждали, что в результате химатаки 7 апреля погибли более 40 человек. Официальный Дамаск утверждает, что данные о химической атаке в Восточной Гуте были сфабрикованы. На этом же настаивает и командование российских сил, ведущих военную операцию в Сирии.

США обвинили в совершении атаки правительственные войска Сирии и 14 апреля в ответ на это нанесли точечные ракетные удары по территории страны.

Химическая атака или последствия авиаудара

Добровольческая организация "Белые каски" разместила в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, видны последствия химатаки: лежащие на земле дети в кислородных масках и люди, поливающие друг друга водой из шланга.

Российские прокремлевские СМИ сразу же назвали видеоролик постановочным. Во вторник британская газета Independent выдвинула другую версию: ролик, скорее всего, подлинный, однако на нем показаны вовсе не последствия химатаки.

В статье журналиста Роберта Фиска приводятся слова сирийского врача из Думы, который утверждает, что на самом деле показанные на видео люди страдали от недостатка кислорода, так как задыхались от пыли, поднятой в результате бомбардировок города.

Добрались ли эксперты

В штаб-квартире ОЗХО информацию о входе экспертов в Думу комментировать не стали, объяснив это соображениями безопасности своих сотрудников. До этого Франция утверждала, что Россия и Сирия препятствуют работе специалистов ОЗХО.

В ответ официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия, напротив, выступала за проведение скорейшей инспекции ОЗХО и предложила свое содействие.

Она подтвердила, что доступ инспекторов в город был затруднен, но заявила, что связано это было с тем, что в Думе все еще оставались представители повстанческих группировок и ООН "озаботилась дополнительными гарантиями безопасности".

"Непонятно, почему МИД Франции говорит за ОЗХО и инспекторов? Если бы инспекторы столкнулись с проблемами, они бы сами сделали заявление на этот счёт", - добавила Захарова.

Ранее российская сторона неоднократно возмущалась тем, что авиаудар по объектам в Сирии был нанесен непосредственно перед тем, как в Думе должна была начать работу миссия ОЗХО. По мнению российской стороне, тем самым Запад пытался осложнить работу экспертов.

Спор о доказательствах

МИД Франции во вторник заявил, что важные доказательства могли исчезнуть с места предполагаемой химатаки еще до прибытия туда специалистов ОЗХО. В ведомстве отмечают, что вероятность этого "очень велика", однако подробностей не приводят.

Посол США при ОЗХО Кеннет Вард накануне высказал опасения, что российские специалисты могли посетить место химатаки до прибытия международной группы экспертов, которых с прошлой недели не пускали в Думу.

"Мы обеспокоены тем, что они (россияне) могли устроить фальсификацию, чтобы подорвать усилия миссии ОЗХО по проведению эффективного расследования", - цитирует Варда агентство Рейтер.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров в интервью Би-би-си утверждал, что Москва не манипулировала доказательствами на месте предполагаемого использования химического оружия.

Российские военные во вторник заявили, что нашли в Думе лабораторию боевиков, где якобы производилось химоружие.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов, специалисты обнаружили вещества, упомянутые в Конвенции о запрещении химического оружия.

"Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ", - заключил Родионов.