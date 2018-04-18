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Семья беженцев из 10 человек нашла себе в Эстонии постоянное место жительства

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Беженцы.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Семья прибывших в конце октября прошлого года в Эстонию по квоте беженцев из 10 человек нашла себе постоянное место жительства.

Об этом на странице в Фейсбуке сообщило НКО Eesti Pagulasabi, отметив, что прибывшая осенью прошлого года из лагерей беженцев в Турции сирийская семья из 10 человек поначалу была размещена в приюте в Вягева. Затем им начали искать постоянное жилье.

По данным Eesti Pagulasabi, на прошлой неделе семья въехала наконец в свою новую квартиру, которую она снимает в Таллинне. В семье двое родителей, семеро детей и их тетя.

Поскольку на рынке арендного жилья найти таким большим семьям подходящую квартиру нелегко, Министерство социальных дел в последнее время размещает беженцев в центрах и приютах в Вао и Вягева.

В центрах для беженцев в Эстонии проживают в общей сложности 32 беженца по квотам.

В центре в Вягева сейчас проживает семья из восьми человек, там же живут три одиноких человека. Эти беженцы доставлены в Эстонию из лагерей беженцев в Италии. Семья из восьми человек прибыла в Эстонию в марте.

В центре в Вао живут четыре семьи беженцев, всего там проживает 21 человек.

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