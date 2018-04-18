В США умерла экс-первая леди Барбара Буш

Он уточнил, что день и место проведения прощальной церемонии будут объявлены позднее, пишет Newsru.com.

"Она прожила в браке со своим мужем, Джорджем Гербертом Уокером Бушем, 73 года; она родила пятерых детей, которые вступили в брак; у нее есть 17 внуков и 7 правнуков", - говорится в сообщении официального представителя четы Бушей.

Как отмечает CNN , ранее, после серии недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами, Барбара Буш решила не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

В недавнем заявлении официального представителя семьи говорилось о том, что бывшая первая леди США не намеревалась покидать свой дом.

В 1989 году у Барбары Буш впервые обнаружили Базедову болезнь, когда она за три месяца потеряла более 8 кг, а позже у нее возникли и проблемы со зрением.

Это заболевание обусловлено избыточной секрецией гормонов щитовидной железы, что приводит к нарушениям работы сердца, обмена веществ, неврологическим и другим проблемам.

Симптомами болезни могут стать раздражительность, учащенное сердцебиение, усталость, дрожание рук, резкая потеря веса. У женщин это заболевание встречается в восемь раз чаще, чем у мужчин, и, как правило, развивается в среднем возрасте.

В ноябре 2008 года Барбара Буш была госпитализирована с прободной язвой, а в марте 2009 года она перенесла операцию на сердце. Спустя год бывшая первая леди вновь оказалась в больнице из-за обострения болезни Грейвса, выражающейся в гиперактивности щитовидной железы.

В январе 2014 года Барбара Буш, у нее были диагностированы признаки воспаления легких. была помещена в методистский госпиталь Хьюстона в связи с "нарушениями, связанными с дыхательным аппаратом".

В годы правления супруга Барбара Буш пользовалась особой любовью американцев. Опросы показывали, в частности, что по популярности в США она иногда опережала Джорджа Буша-старшего.