В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе 27-летнюю женщину
18 апреля 2018 г., 7:30
Во вторник, 17 апреля, около 16.39 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента Полиции и погранохраны.
Инцидент имел место по адресу Ярвеотса-теэ, 25. По предварительным данным, легковой автомобиль Volvo XC70, которым управляла 63-летняя женщина, сбил на нерегулируемом пешеходном пешеходе 27-летнюю женщину.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.