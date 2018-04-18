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  • В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе 27-летнюю женщину

В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе 27-летнюю женщину

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник, 17 апреля, около 16.39 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента Полиции и погранохраны.

Инцидент имел место по адресу Ярвеотса-теэ, 25. По предварительным данным, легковой автомобиль Volvo XC70, которым управляла 63-летняя женщина, сбил на нерегулируемом пешеходном пешеходе 27-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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