Оппозиция: Таави Аас ничего не сделал для того, чтобы управление городом стало более прозрачным

В среду, 18 апреля, представители четырех оппозиционных фракций горсобрания Таллинна намерены обсудить с мэром столицы Таави Аасом проблему коррупции в свете недавнего скандала в руководстве муниципальным предприятием "Таллиннский городской транспорт" (TLT).
В первую очередь оппозиционные депутаты хотят знать, почему служба внутреннего контроля города или совет транспортного предприятия, возглавляемый Таави Аасом, не сумели заметить и помешать возможному нарушению закона со стороны ключевых лиц муниципальной компании, пишет rus.err.ee.
Также оппозиция считает, что сменивший Эдгара Сависаара на посту мэра Таллинна Таави Аас ничего не сделал для того, чтобы управление городом стало бы более прозрачным.
Напомним, в начале апреля Центральная криминальная полиция задержала четырех руководящих работников предприятия, трое из которых подозреваются в нарушении требований проведения конкурсов госпоставки, а один - в получении взяток в общей сложности на сумму в два миллиона евро.