Оппозиция: Таави Аас ничего не сделал для того, чтобы управление городом стало более прозрачным

В первую очередь оппозиционные депутаты хотят знать, почему служба внутреннего контроля города или совет транспортного предприятия, возглавляемый Таави Аасом, не сумели заметить и помешать возможному нарушению закона со стороны ключевых лиц муниципальной компании, пишет rus.err.ee.

Также оппозиция считает, что сменивший Эдгара Сависаара на посту мэра Таллинна Таави Аас ничего не сделал для того, чтобы управление городом стало бы более прозрачным.