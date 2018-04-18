среда, 18 апреля 2018 г.
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Виктория Скрипаль будет жаловаться в ООН из-за нежелания властей Великобритании выдавать ей визу

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Виктория Скрипаль.

ФОТО: Tatjana Makejeva / Reuters / Scanpix

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии Скрипаль и племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленных в Солсбери, собирается обратиться в ООН, если британские власти вновь откажут ей в визе для приезда в Великобританию к своим родственникам. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В ООН писать буду", - пообещала она, утвердительно ответив на вопрос ведущего, будет ли это обращение адресовано генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Виктория Скрипаль также констатировала отсутствие реакции правительства Великобритании на ее обращение за помощью в получении туристической визы. "Никакой реакции не было. Кто ж до меня снизойдет, меня не хотят там видеть", - добавила она.

В понедельник, 16 марта, Виктория Скрипаль заявила, что она не верит в аутентичность обращения, распространенного Скотланд-Ярдом от имени Юлии, которая, по информации британских властей. Она также отметила, что 11 апреля повторно обратилась за британской визой, в получении которой ранее ей было отказано, но пока не получала ответа из посольства Великобритании в РФ, пишет Newsru.com.

После прихода Юлии Скрипаль в сознание Виктория Скрипаль сообщила о намерении отправиться в Британию, чтобы забрать сестру в Россию. Также она рассказала, что получить загранпаспорт ей помог посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Британская полиция в начале апреля распространила первое заявление Юлии Скрипаль после инцидента в Солсбери, в котором она сообщила о выходе из комы около недели назад и прибавлении сил с каждым днем. Сотрудники МИД Британии передали девушке предложение посольства РФ о консульской помощи, но принимать его сразу же она не стала.

6 апреля британские врачи сообщили о выходе Сергея Скрипаля из критического состояния. Доктор Кристин Бланшард из Salisbury District Hospital уточнила, что он быстро поправляется. При этом Скрипаля в Лондоне рассматривают как британского подданного, поэтому о консульском доступе к нему речи не идет.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу Salisbury District Hospital после того, как 4 марта их обнаружили без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. Сообщалось, что оба были в коме.

По данным британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР. При этом разработчик "Новичка" Владимир Углев в интервью The Bell утверждал, что антидота для этих веществ нет и что Скрипали "с долей вероятности, близкой к 100%", умрут.

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