"Короли" повержены, "Хищники" укрощены

Сегодняшнее противостояние Овечкина и Панарина за право выхода на ЧМ по хоккею в Дании окончилось лишь во втором овертайме победой гостей из столицы США.
Ровно 45 минут чистого времени прошло с того момента, как Артемий Панарин сравнял счет, когда Ларс Эллер, форвард третьего звена "Вашингтона", сумел принести победу 3:2 своей команде. "Кэпиталз" сократили отставание от "Жакетов" в серии плей-офф до минимума (1:2), а Артемий Панарин, набрав два очка, вошел в топ-3 бомбардиров НХЛ. В трех матчах текущего плей-офф на счету Панарина стало 7 (2+5) очков. Семь очков и у Сидни Кросби из "Питтсбурга", а лидирует чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Александр Овечкин также отличился двумя передачами в матче, который стал для него сотым матчем Кубка Стэнли в карьере, всего в них он набрал 94 (48+46) очка.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча: русский вратарь отразил 42 броска по своим воротам из 45.
Первым же участником второго раунда Кубка Стэнли стал новичок НХЛ, "Лас-Вегас", всего четыре матча понадобилось "Рыцарям" чтобы свергнуть "Королей". К двум победам дома "Лас-Вегас" прибавил еще и две в гостях, последняя из которых случилась с минимальным счетом 0:1.
Результаты матчей:
Вашингтон 3:2 (2ОТ) Коламбус (счет в серии 1:2)
Миннесота 0:2 Виннипег (счет в серии 1:3)
Лос-Анджелес 0:1 Лас-Вегас (счет в серии 0:4)