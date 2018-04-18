"Короли" повержены, "Хищники" укрощены

Ровно 45 минут чистого времени прошло с того момента, как Артемий Панарин сравнял счет, когда Ларс Эллер, форвард третьего звена "Вашингтона", сумел принести победу 3:2 своей команде. "Кэпиталз" сократили отставание от "Жакетов" в серии плей-офф до минимума (1:2), а Артемий Панарин, набрав два очка, вошел в топ-3 бомбардиров НХЛ. В трех матчах текущего плей-офф на счету Панарина стало 7 (2+5) очков. Семь очков и у Сидни Кросби из "Питтсбурга", а лидирует чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Александр Овечкин также отличился двумя передачами в матче, который стал для него сотым матчем Кубка Стэнли в карьере, всего в них он набрал 94 (48+46) очка.