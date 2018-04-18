СМИ: директор ЦРУ встретился в КНДР с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, совершил тайный визит в КНДР в пасхальные выходные и провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два информированных источника.
Издание отмечает, что эта "экстраординарная встреча" между одним из самых доверенных эмиссаров Трампа и авторитарным руководителем страны-изгоя стала частью усилий по закладке основы для прямых переговоров между президентом США и лидером Северной Кореи по поводу программы Пхеньяна по разработке ядерного оружия, пишет Newsru.com.
В статье говорится, что Помпео совершил тайную поездку в КНДР вскоре после того, как в середине марта Трамп выдвинул его на пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.
Трамп во вторник перед началом переговоров с прибывшим в его поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида) премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что представители администрации США "на самом высоком уровне" обсуждают с Пхеньяном вопросы, связанные с предстоящей встречей с Ким Чен Ыном. В то же время он не уточнил, кто принимает участие в этом процессе.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтвердить или опровергнуть сообщение WP, сообщает ТАСС. "Администрация не дает комментариев относительно поездок директора ЦРУ", - указала она в распространенном заявлении. По данным издания, ЦРУ также отказалось от комментариев. Не стали отвечать на вопросы по поводу информации и в представительстве КНДР при ООН в Нью-Йорке.
Между тем Сара Сандерс особо отметила, что Трамп не общался напрямую с северокорейским лидером. "Что касается переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном: президент сказал, что представители его администрации говорили [с представителями КНДР] на самом высоком уровне, и добавил, что не общался с ним [Ким Чен Ыном] напрямую", - отметила она в распространенном заявлении.
По мнению корреспондентов из пресс-пула Белого дома, могла произойти путаница. Когда Трамп и Абэ вышли из здания, где они проводили переговоры, репортеры начали выкрикивать вопросы, в том числе поинтересовались, говорил ли глава администрации США по телефону с Ким Чен Ыном. Трамп повернулся к ним и произнес "да", но было непонятно, на какой из вопросов он ответил. Тем не менее в ряде СМИ появились сообщения, что лидеры двух стран пообщались напрямую.
Трамп сообщил, что "очень скоро" у него состоится беседа с Ким Чен Ыном. "Это, вероятно, произойдет в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события", - пояснил он. По словам президента, рассматриваются пять мест, где они могли бы пообщаться с Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял.