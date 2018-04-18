СМИ: директор ЦРУ встретился в КНДР с Ким Чен Ыном

Издание отмечает, что эта "экстраординарная встреча" между одним из самых доверенных эмиссаров Трампа и авторитарным руководителем страны-изгоя стала частью усилий по закладке основы для прямых переговоров между президентом США и лидером Северной Кореи по поводу программы Пхеньяна по разработке ядерного оружия, пишет Newsru.com.

В статье говорится, что Помпео совершил тайную поездку в КНДР вскоре после того, как в середине марта Трамп выдвинул его на пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп во вторник перед началом переговоров с прибывшим в его поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида) премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что представители администрации США "на самом высоком уровне" обсуждают с Пхеньяном вопросы, связанные с предстоящей встречей с Ким Чен Ыном. В то же время он не уточнил, кто принимает участие в этом процессе.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтвердить или опровергнуть сообщение WP, сообщает ТАСС. "Администрация не дает комментариев относительно поездок директора ЦРУ", - указала она в распространенном заявлении. По данным издания, ЦРУ также отказалось от комментариев. Не стали отвечать на вопросы по поводу информации и в представительстве КНДР при ООН в Нью-Йорке.

Между тем Сара Сандерс особо отметила, что Трамп не общался напрямую с северокорейским лидером. "Что касается переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном: президент сказал, что представители его администрации говорили [с представителями КНДР] на самом высоком уровне, и добавил, что не общался с ним [Ким Чен Ыном] напрямую", - отметила она в распространенном заявлении.

По мнению корреспондентов из пресс-пула Белого дома, могла произойти путаница. Когда Трамп и Абэ вышли из здания, где они проводили переговоры, репортеры начали выкрикивать вопросы, в том числе поинтересовались, говорил ли глава администрации США по телефону с Ким Чен Ыном. Трамп повернулся к ним и произнес "да", но было непонятно, на какой из вопросов он ответил. Тем не менее в ряде СМИ появились сообщения, что лидеры двух стран пообщались напрямую.