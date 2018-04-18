Руководитель службы внутреннего контроля: Хылпус нанес ущерб репутации полиции

В сентябре 2016 года общественность всколыхнула новость о том, что в столичном районе Ласнамяэ из табельного оружия спецназовца был застрелен 41-летний мужчина. Инцидент имел место в подъезде дома, расположенного на улице Маяка.

В момент трагедии спецназовец Рандо Хылпус находился в состоянии сильнейшего опьянения. Он плохо понимал, что вообще произошло. По словам коллег, о любви полицейского к спиртному было известно и его непосредственному начальнику.

Несмотря на то, что многие обстоятельства указывали на то, что преступление совершил Хылпус и прокуратура была в этом уверена, суд все же оправдал Хылпуса, поскольку, по его оценке, доказательства того, что именно он выстрелил из пистолета, были недостаточными.

Руководитель службы внутреннего контроля: пострадала репутация полиции

По словам руководителя службы внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауля Вахтра, данный случай нанес репутации полиции очень большой ущерб. «Хылпус нарушил этические принципы полицейского, а также пошел против ценностей полиции, поскольку потреблял алкоголь в таком количестве, что это привело к серьезным последствиям. Также Хулпус не обеспечил надлежащее хранение табельного оружия», - сказал он.

Вахтра отметил, что спецназовцам разрешили хранить оружие дома из-за специфики работы. «Члены группы быстрого реагирования должны быть готовы прибыть на вызов даже в свой выходной, поэтому в свое время было решено разрешить спецназовцем хранить оружие дома. Ведь никогда не знаешь, когда поступит вызов», - пояснил Вахтра.

Поскольку после произошедшего Хылпус подал заявление об уходе, полиция не начала дисциплинарное расследование. В то же время он получил штраф за ненадлежащее хранение оружия.

Непосредственный начальник на знал о проблемах с алкоголем

Пристрастие Хылпуса к алкоголю не было секретом для его коллег, а вот его начальник, по словам Вахтра, о проблеме все-таки не знал. Дело в том, что на работу Хылпус всегда приходил трезвым и исправно выполнял все указания.

Случай со спецназовцем побудил Департамент полиции и погранохраны внести некоторые изменения в свою работу. По словам Вахтра, теперь в подчинении у руководителя находится не более 20 человек, чтобы процесс руководства был более эффективным. Вахтра сказал, что с помощью данного шага руководители смогут быть лучше в курсе происходящего в жизни своих подчиненных, чтобы в случае необходимости вовремя оказать необходимую помощь.

Вахтра подчеркнул, что возможное возвращение Хылпуса в органы правопорядка полностью исключено.