Россию могут не допустить до следующих Олимпиад

"Это очень сложное и комплексное расследование, – сказал Риди на SportAccord. – Пока мы наблюдаем, что многие международные федерации перегружены информацией. Две федерации официально закрыли свои дела. Четыре продолжают расследование. Семь попросили дополнительные данные для исследований. Четыре запросили хранящиеся в аккредитованных ВАДА лабораториях пробы для перепроверки. Нам нужно завершить эти дела, потому что иначе репутация спорта, борьбы с допингом и самих международных федераций может быть поставлена под угрозу,"

Что будет с незавершившими дела федерациями, ВАДА уже анонсировало. Агентство сохраняет за собой право обратиться в суд и там добиваться продолжения расследований. Не исключено, что так произойдет и в случае с теми двумя федерациями, которые не стали давать хода делам против россиян.

Расследованиями на основании базы данных Московской лаборатории сейчас занимаются 15 международных федераций. Это огромная цифра, ведь ряд федераций объединяют по два и более видов спорта. Например, в зимней Олимпиаде участвуют всего семь международных федераций, в летней – 33, включая добавленные к Токио-2020 новые виды спорта.

Однако в целом ряде видов россияне либо не принимают участия, либо выступают в минимальном составе. А ведь есть еще виды, где допинг вообще не актуален, вроде керлинга (хотя, как показывает практика, от внезапных проблем даже тут никто не застрахован). Получается, что так или иначе российский спорт будет втянут в новый скандал почти полностью. И ужасная цифра в 4500 подозреваемых спортсменов, озвученная на прошлой неделе немецким журналистом Хайо Зеппельтом, может оказаться не таким уж сильным преувеличением.

Злополучная база Московской лаборатории изначально не была вывезена в США Григорием Родченковым вместе с остальными компрометирующими документами, но его соратникам удалось похитить данные удаленно – еще до того, как серверы учреждения вместе с замороженными допинг-пробами арестовал Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела, которое заведено против Родченкова. ВАДА просило у российской стороны предоставить ему доступ к этой информации, но получило отказ со ссылкой на тайну следствия. Тогда подопечные Риди взяли в разработку краденный вариант базы, несмотря на то, что в России отрицают его подлинность. Считается, что с помощью данной информации можно доказать "исчезновение" положительных проб наших спортсменов – то, что Родченков в прошлом по указанию российского спортивного руководства якобы не давал хода делам об обнаружении допинга у многих звезд.

Несмотря на восстановление статуса Олимпийского комитета России, случившееся после Олимпиады-2018, тучи вокруг россйского спорта продолжают заслонять ласковое весеннее солнце. Выступил с мрачным предсказанием адвокат Григория Родченкова Джим Уолден, который анонсировал новые расследования. Вероятно, он имел в виду не электронную базу данных, а конкретно биатлон. Там продолжается громкий коррупционный скандал, который ВАДА не преминуло тоже связать с российской темой.

Теперь уже бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга обвиняют во всех смертных коррупционных грехах: скрытии положительных допинг-проб, нечестном распределении международных турниров и даже в пользовании услугами девушек по вызову в качестве оплаты за лоббирование чужих интересов. Все эти преступления потенциально связаны с Россией. Сомнений, что австрийская полиция признает в итоге Бессеберга виновным, почти нет.

После того, как Международный олимпийский комитет вернул нам свое признание, все немного выдохнули. Стало казаться, что пик кризиса позади, и теперь российский спорт потихоньку будет восстанавливать свое реноме. Но похоже, это только иллюзии. ВАДА вместе с государственной юстицией способно доставить много не самых приятных минут и в следующем олимпийском цикле.