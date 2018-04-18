среда, 18 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В Тонди построят новый жилой комплекс

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Примерное расположение будущего микрорайона обведено красной линией.

ФОТО: скриншот с Google Maps

Таллинн продолжает строиться, и скоро, наверное, пустующих земельных участков на карте города уже не останется. Вот и пустырь за так называемыми казармами на улице Тонди в скором будущем преобразится. 

На утверждение Таллиннской городской управы вынесена детальная планировки, позволяющая построить в Тонди, в районе Кристийне, десять многоквартирных домов высотой до пяти наземных этажей с одним подземным этажом.

Речь идет о квартале между улицами  Марси, Сыякооли, Самму и Сеэби. Планируемая территория - 2,41 гектара, на ней создаются три участка для застройки и один участок земли транспортного назначения. Территория граничит с бывшим военным городком, строения в котором признаны памятником архитектуры, и участком, на котором находятся также признанные памятником архитектуры конюшни бывшего военного городка. Доступ на планируемую территорию возможен с улиц Марси, Сыякооли и Самму.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ