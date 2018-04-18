В Тонди построят новый жилой комплекс

На утверждение Таллиннской городской управы вынесена детальная планировки, позволяющая построить в Тонди, в районе Кристийне, десять многоквартирных домов высотой до пяти наземных этажей с одним подземным этажом.

Речь идет о квартале между улицами Марси, Сыякооли, Самму и Сеэби. Планируемая территория - 2,41 гектара, на ней создаются три участка для застройки и один участок земли транспортного назначения. Территория граничит с бывшим военным городком, строения в котором признаны памятником архитектуры, и участком, на котором находятся также признанные памятником архитектуры конюшни бывшего военного городка. Доступ на планируемую территорию возможен с улиц Марси, Сыякооли и Самму.