Йоко Алендер: система образования по-прежнему разделена на два языка и увеличивает пропасть между общинами

По словам Йоко Алендер, которая представила запрос от имени фракции, министр дала уклончивые ответы, которые по некоторым аспектам не были наполнены адекватным содержанием, сообщила BNS пресс-служба партии.

«Совет о переходе на единую систему образования содержался в предыдущем Отчете о развитии человечества. Раннее обучение эстонскому языку поддерживает также русскоязычная община в Эстонии. В детских садах и начальной школе следует как можно быстрее начать пилотные проекты. Мы долго ждали этого и общество уже готово», - сказала Алендер, по словам которой, по накоплении опыта мы постепенно достигли бы единой системы образования, гарантирующей всем детям владение государственным языком и равные возможности получения образования и работы.

«На протяжении 25 лет мы пытались объединить живущие в Эстонии общины, а система образования по-прежнему разделена на два языка и увеличивает пропасть между общинами. Сегодня основной поток мигрантов в Эстонию прибывает с территории бывшего Советского Союза. Нередко русский язык является родным или вторым языком приезжих, из-за чего они строят свое общение внутри русскоязычной общины, выбирая в качестве места жизни нередко изолированные районы. Наша задача - интегрировать разные общины, а не создавать разобщенность. Первым неизбежным шагом для этого является единая система образования», - сказала Алендер о причинах запроса.

По ее словам, по инициативе Министерства образования и науки совместно с учеными и занимающимися организацией образования чиновниками следует составить пилотные проекты, установить оптимальный переходный период и создать единую систему образования, учитывая состав населения в разных регионах Эстонии. Алендер добавила, что при этом единая система должна позволять изучение родного языка теми, для которых эстонский язык не является родным, поскольку владение родным языком играет существенную роль при формировании индивидуума. Важно, чтобы единый путь образования начинался с детского сада, где формируются социальные сети и позиции. «Единая система образования должна выполнять цель обучения на эстонском языке с начальной школы, чтоб сформировать сознательных, уверенных в себе и счастливых граждан независимо от их родного языка», - сказала Алендер.