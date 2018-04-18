Ильмар Томуск советует Нарвскому горсобранию нанять переводчика

Генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск настаивает на том, что работа в Нарвском горсобрании должна вестись на эстонском языке.
Если председатель горсобрания Александр Ефимов считает, что у Языковой инспекции нет полномочий, чтобы проводить языковые проверки в представительном органе, то Ильмар Томуск с такой позицией не согласен.
«В соответствии с Законом об организации местного самоуправления заседания представительных органов местных самоуправлений являются открытыми и должны проводиться на эстонском языке», – приводит слова Томуска rus.err.ee.
«Языковая инспекция не может требовать знания эстонского языка от члена или председателя совета местного самуоправления, поскольку в законе это не прописано. Но если в горсобрании есть лица, которые недостаточно владеют эстонским языком, то следует использовать переводчика», – сказал гендиректор Языковой инспекции.