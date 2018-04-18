Ильмар Томуск советует Нарвскому горсобранию нанять переводчика

Если председатель горсобрания Александр Ефимов считает, что у Языковой инспекции нет полномочий, чтобы проводить языковые проверки в представительном органе, то Ильмар Томуск с такой позицией не согласен.

«В соответствии с Законом об организации местного самоуправления заседания представительных органов местных самоуправлений являются открытыми и должны проводиться на эстонском языке», – приводит слова Томуска rus.err.ee.