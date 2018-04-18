Фото: красивый дом в Нымме со всей мебелью и аксессуарами ждет новых хозяев

Дом построен в 2013 году с использованием высококачественных строительных материалов и оборудован камерами видеонаблюдения.

ФОТО: KV.EE

Дом площадью 329,8 квадратных метров имеет логичную планировку. На первом этаже просторная прихожая с гардеробной, открытая кухня-столовая, гостиная и кабинет. Там же вход в гараж.

На кухне установлена итальянская мебель со встроенной техникой.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находится просторная (19 м²) романтическая спальня со своей гардеробной и ванной. Из спальни выход на террасу площадью 37,0 м2.

Также на втором этаже находятся три детские (19,7 м², 17,5 м² и 16,2 м²), со встроенной мебелью, выполненной по спецзаказу, и ванной комнатой.

ФОТО: KV.EE

Вся мебель, шторы и аксессуары в доме выполнены по индивидуальному заказу и остаются в доме. Для обогрева используется экономичная система отопления, воздушно-водяной тепловой насос, водяной подогрев пола. На цокольном этаже находится банный комплекс: дровяная баня с парилкой и душевой, просторный холл для отдыха с винотекой. Здесь же - технические, подсобные и хозяйственные помещения.

ФОТО: KV.EE