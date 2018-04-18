Фото: красивый дом в Нымме со всей мебелью и аксессуарами ждет новых хозяев

О продаже современного роскошного двухэтажного дома, расположенного на тихой улице в престижном районе Нымме, рассказывает портал Kodu.
Дом построен в 2013 году с использованием высококачественных строительных материалов и оборудован камерами видеонаблюдения.
Дом площадью 329,8 квадратных метров имеет логичную планировку. На первом этаже просторная прихожая с гардеробной, открытая кухня-столовая, гостиная и кабинет. Там же вход в гараж.
На кухне установлена итальянская мебель со встроенной техникой.
На втором этаже находится просторная (19 м²) романтическая спальня со своей гардеробной и ванной. Из спальни выход на террасу площадью 37,0 м2.
Также на втором этаже находятся три детские (19,7 м², 17,5 м² и 16,2 м²), со встроенной мебелью, выполненной по спецзаказу, и ванной комнатой.
Вся мебель, шторы и аксессуары в доме выполнены по индивидуальному заказу и остаются в доме. Для обогрева используется экономичная система отопления, воздушно-водяной тепловой насос, водяной подогрев пола. На цокольном этаже находится банный комплекс: дровяная баня с парилкой и душевой, просторный холл для отдыха с винотекой. Здесь же - технические, подсобные и хозяйственные помещения.
Подробности и другие фотографии находятся ЗДЕСЬ.