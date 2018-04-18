Водители автобусов SEBE выйдут на пикеты

Сегодня, 18 апреля, в 12.00 водители транспортного профсоюза SEBE проведут в Тарту и Пярну пикеты, чтобы обратить внимание на требование повысить зарплаты водителям автобусов. Тартуский пикет пройдет на парковке автобусной остановки «Нылваку», а пярнуский - на автовокзале уездных линий.
По словам председателя правления транспортного профсоюза Юллара Калласа, транспортный профсоюз SEBE расторг коллективный договор, и поэтому в фирме больше нет обязательства соблюдать трудовое перемирие. Пикеты станут первым серьезным шагом обратить внимание на имеющиеся проблемы.
«На сегодняшний день переговоры по коллективному договору затянулись», - сказал Каллас и добавил, что если по большинству вопросов договоренность достигнута, то относительно зарплаты прийти с работодателем к общему мнению не получается.
«Водители автобусов хотят продолжать работать в Эстонии и получать соответствующую этой работе зарплату. Водители автобусов SEBE требуют стандартную зарплату в размере 1000 евро в месяц, а также предусмотренные законом доплаты», - объяснил Каллас.