Водители автобусов SEBE выйдут на пикеты

По словам председателя правления транспортного профсоюза Юллара Калласа, транспортный профсоюз SEBE расторг коллективный договор, и поэтому в фирме больше нет обязательства соблюдать трудовое перемирие. Пикеты станут первым серьезным шагом обратить внимание на имеющиеся проблемы.

«На сегодняшний день переговоры по коллективному договору затянулись», - сказал Каллас и добавил, что если по большинству вопросов договоренность достигнута, то относительно зарплаты прийти с работодателем к общему мнению не получается.