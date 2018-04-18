Хорошие новости для пользователей почтовых автоматов

Для лучшего обслуживания возросшего объема посылок Itella Estonia планирует открыть новые почтовые автоматы по всей Эстонии, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

«Продолжающийся рост интереса потребителей к э-коммерции побудил действовать торговцев, которые не хотят отставать от быстро уходящего поезда. Например, за последние два года число интернет-магазинов, которые входят в нашу сеть, увеличилось на 25 процентов. Помимо амбиций на внутреннем рынке, мы также видим интерес к расширению на зарубежные рынки», - сказала директор по маркетингу и продажам Itella Estonia Алисе Верги. Чтобы облегчить расширение бизнеса местных торговцев на европейские рынки, в начале года Itella совместно с партнерами открыла сеть из 43 000 пунктов для посылок, покрывающих большую часть Европы.

По словам Верги, параллельно с продолжающимся ростом э-коммерции можно говорить и об успехе м-коммерции. Последние пара лет показали, что смартфоны и планшеты стали использовать для осуществления покупок намного больше, чем раньше. «Это в свою очередь ставит перед торговцами очередную задачу: чтобы остаться конкурентоспособным нужно быть доступным в любое время в любом устройстве», - сказала Верги.