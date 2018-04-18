В Риге автомобиль сбил павильон на остановке, на которой были люди

«Я как раз стояла на этой остановке! Я услышала визг тормозов и удар, смотрю, машина едет прямо на меня, я отбежала, обернулась: смотрю - водителя нет. Очевидцы тоже в шоке, что машина без водителя, вытащили ключи, осмотрели салон — никого. У девушки-водителя тоже шок, она так быстро выскочила из автомобиля, что никто не заметил. Авария на перекрестке, кто виноват - не знаю, и подробностей тоже не знаю. Муж как раз меня с этой остановки через минуту забрал. Меня поздравили со вторым днём рождения и сказали больше к этой остановке не подходить», — рассказала о случившемся свидетельница.