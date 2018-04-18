Революция в российском судействе

Скандал с судейством в России - довольно обычное дело, однако проблемы, которые копились при руководителе судейского комитета РФС, Андрее Будогосском, заставили футбольную общественность пойти на крайние меры. Бунт против главы всех судей футбольной России, как ни странно, начался сверху: на Будогосского обрушилась одна из его заместителей, Наталья Авдонченко: «Методы Будогосского устарели, – оценила работу 67-летнего экс-судьи Андонченко. – У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берёт — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия - свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете. Все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум три-четыре человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас, мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство».