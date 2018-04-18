Революция в российском судействе

Матч "Краснодара" с тульским "Арсеналом" в последнем туре российской Премьер-Лиги вызвал шквал эмоций: лучший нападающий России Федор Смолов получил карточку якобы за симуляцию, хотя протест "Быков" КДК рассмотрел и вынес решение, что судья матча ошибся, не назначив пенальти. Смолову от этого решения, правда, не жарко и не холодно: регламентом не предусмотрена возможность отмены показанных предупреждений.
Теперь Смолов пропустит важнейший матч с ЦСКА, который может существенно повлиять на шансы краснодарцев на Лигу чемпионов.
Скандал с судейством в России - довольно обычное дело, однако проблемы, которые копились при руководителе судейского комитета РФС, Андрее Будогосском, заставили футбольную общественность пойти на крайние меры. Бунт против главы всех судей футбольной России, как ни странно, начался сверху: на Будогосского обрушилась одна из его заместителей, Наталья Авдонченко: «Методы Будогосского устарели, – оценила работу 67-летнего экс-судьи Андонченко. – У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берёт — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия - свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете. Все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум три-четыре человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас, мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство».
Слова смелой женщины привели к целому ряду критических комментариев в адрес Будогосского, но заявление Авдонченко было лишь первой каплей, дальше полились потоки дождя из заявлений и комментариев по поводу уже бывшего начальнка департамента судейства РФС.
Вечером пришло официальное заявление от исполняющего обязанности президента РФС Александр Алаева, который сообщил об уходе с поста руководителя департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.
«Мы понимаем, что РФС необходимо оперативно реагировать на ситуацию, и сегодня на совещаниях с участием руководства РФС и заседании бюро исполкома РФС обсуждались вопросы, связанные с судейством. Произведено несколько кадровых перестановок.
РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определённое время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм», — цитирует Алаева официальный сайт РФС.