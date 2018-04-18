Продажи новых автомобилей в Эстонии выросли более чем на 15 процентов

В Литве в первом квартале было продано 6,5 тыс. новых автомобилей, что на 17,3% больше, чем в январе-марте 2017 года. В Латвии продажи выросли на 3% до 4,2 тыс., а в Эстонии – на 15,5% до 6,6 тысяч.

Только в марте по сравнению тем же месяцем прошлого года продажи автомобилей в Литве выросли на 34,5% до 2761, в Эстонии - на 4% до 2278 единиц, а в Латвии сократились на 2,8% до 1402 единиц.