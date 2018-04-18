среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Самые дешевые авиарейсы: в Милан за 38 евро, на Кипр за 124 евро!

Самые дешевые авиарейсы: в Милан за 38 евро, на Кипр за 124 евро!

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Кипр.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 94 евро

Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 124 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 38 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 174 евро

Туда-обратно из Риги на Шри-Ланку начиная с 382 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 188 евро

Туда-обратно из Таллинна в Торонто начиная с 494 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 98 евро

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная со 100 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 149 евро

Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная с 206 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Гонконг начиная с 367 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Торонто начиная с 306 евро

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