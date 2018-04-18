Вместо Ааса в совет фирмы Tallinna Linnatranspordi AS ввели Кландорфа
18 апреля 2018 г., 10:47
В среду, 18 апреля, мэрия Таллинна провела рокировку в составе совета муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (АО "Таллиннский городской транспорт", TLT), передает Rus.Err.
Согласно решению горуправы, с 18 апреля совет муниципальной компании покидает мэр Таллинна Таави Аас.
А с пятницы, 20 апреля, вместо него новым членом надзорного органа предприятия станет вице-мэр столицы Калле Кландорф.
На прошлой неделе в отставку с поста руководителя TLT подал Энно Тамм. Она будет удовлетворена после того, как удастся найти нового председателя правления фирмы. Для этого власти Таллинна объявят открытый конкурс.