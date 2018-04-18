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Вместо Ааса в совет фирмы Tallinna Linnatranspordi AS ввели Кландорфа

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Логотип Tallinna Linnatranspordi AS. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

В среду, 18 апреля, мэрия Таллинна провела рокировку в составе совета муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (АО "Таллиннский городской транспорт", TLT), передает Rus.Err.

Согласно решению горуправы, с 18 апреля совет муниципальной компании покидает мэр Таллинна Таави Аас.

А с пятницы, 20 апреля, вместо него новым членом надзорного органа предприятия станет вице-мэр столицы Калле Кландорф.

На прошлой неделе в отставку с поста руководителя TLT подал Энно Тамм. Она будет удовлетворена после того, как удастся найти нового председателя правления фирмы. Для этого власти Таллинна объявят открытый конкурс.

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