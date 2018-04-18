Королева вернулась, от короля все отвернулись

В сентябре 2016 года Йохауг сдала положительный допинг-тест на стероид клостебол. По словам спортсменки, он входил в состав крема для губ, который она использовала. После ряда судебных разбирательств в конце августа 2017 года CAS принял решение о 18-месячном отстранении Йохауг. Спортсменка настаивала на своей невиновности.

В ближайшие выходные 29-летняя норвежка примет участие в марафоне «Скарвереннет» в любительской категории. Ожидается, что ее первым официальным турниром станут соревнования в Бейтостолене в ноябре. Летом она может выступить в лыжероллерных гонках.

А вот будущее Петтера Нортуга по-прежнему туманно. Как передают норвежские СМИ выдающегося, но не самого дисциплинированного лыжника в сборной Норвегии особо и не ждут: если у женщин Йохауг займет место в обойме оставленное после ухода Марит Бьорген, но места у мужчин, особенно лидерское, прочно занято Йоханессом Клебо. Однако Нортуг не теряет надежды вернуться в сборную и даже впервые за пять лет выразил желание присоедниться к подготовке в составе спринтерской сборной Норвегии. С сезона 2013-14 Нортуг был на самоподготовке.

Однако тренер спринтерской команды Норвегии никак не отреагировал на желание Нортуга: «Окончательный состав команды будет определён на этой неделе и обнародован в понедельник, 23 апреля. Пока могу сказать только, что у нас с Петтером хорошие отношения, мы общаемся с юмором, и между нами нет никаких недомолвок», — сказал Арильд Монсен Dagbladet.