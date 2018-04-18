Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении Албании и Македонии в ЕС

Пока что Албания и Македония являлись "кандидатами без ведения переговоров", пишет DW.com. В Албании остается актуальной проблема коррупции, считают в Брюсселе. Македонии до начала переговоров следует решить вопрос с Грецией о названии своей страны. Из шести западно-балканских стран в настоящий момент переговоры о вступлении в ЕС ведутся только с Сербией и Черногорией. По мнению Еврокомиссии, именно эти две страны являются главными кандидатами на вступление в ЕС к 2025 году. Условием для этого называется решение всех территориальных споров, ведущихся со времен бывшей Югославии.