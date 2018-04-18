Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении Албании и Македонии в ЕС

Еврокомиссия намерена провести переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии. "Обе страны в последнее время много сделали, и это должно быть признано", - заявил во вторник, 17 апреля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, ссылаясь на реформы, проведенные правительствами в Тиране и Скопье.
Хан отметил, что теперь слово за странами-членами ЕС, примут ли они рекомендации, касающиеся двух новых потенциальных членов союза.
Пока что Албания и Македония являлись "кандидатами без ведения переговоров", пишет DW.com. В Албании остается актуальной проблема коррупции, считают в Брюсселе. Македонии до начала переговоров следует решить вопрос с Грецией о названии своей страны. Из шести западно-балканских стран в настоящий момент переговоры о вступлении в ЕС ведутся только с Сербией и Черногорией. По мнению Еврокомиссии, именно эти две страны являются главными кандидатами на вступление в ЕС к 2025 году. Условием для этого называется решение всех территориальных споров, ведущихся со времен бывшей Югославии.
Одновременно с этим Йоханнес Хан подчеркнул, что Турция, с которой официально ведутся переговоры о вступлении в ЕС с 2005 года, "большими шагами удаляется от Евросоюза". В особенности относится к "верховенству закона и базовым правам". Однако, вопреки событиям последних лет, Турция остается "ключевым стратегическим соседом" ЕС, напоминает еврокомиссар. Брюссель намерен продолжать сотрудничество с Анкарой в тех направлениях, которые служат обоюдным интересам. Переговоры с Турцией фактически заморожены с 2016 года.