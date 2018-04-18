Премьер-министр Юри Ратас посетит Нарву и Пюхтицкий монастырь
18 апреля 2018 г., 11:32
Премьер-министр Юри Ратас посетит в предстоящую пятницу Нарву и Куремяэ, сообщила в среду пресс-служба правительства.
В Нарве Юри Ратас побывает на границе и в гостях у местной полиции и спасательной команды, затем глава правительства выступит с лекцией в Ида-Вируском центре профессионального образования, познакомится с воспитанниками Нарвского детского дома и детского сада Päikene, а также побывает на стройплощадке центра Vaba Lava.
Премьер-министр встретится и с представителями нарвских властей, с журналистами и горожанами. Вечером Юри Ратас посетит Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь.