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Премьер-министр Юри Ратас посетит Нарву и Пюхтицкий монастырь

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Юри Ратас

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Юри Ратас посетит в предстоящую пятницу Нарву и Куремяэ, сообщила в среду пресс-служба правительства.

В Нарве Юри Ратас побывает на границе и в гостях у местной полиции и спасательной команды, затем глава правительства выступит с лекцией в Ида-Вируском центре профессионального образования, познакомится с воспитанниками Нарвского детского дома и детского сада Päikene, а также побывает на стройплощадке центра Vaba Lava.

Премьер-министр встретится и с представителями нарвских властей, с журналистами и горожанами. Вечером Юри Ратас посетит Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь.

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