Полиция Эстонии получила первые электрошокеры

Как сообщил BNS ведущий инструктор Департамента полиции и погранохраны Ханнес Хаав, электрошокеры и картридж к ним по первому договору поставок уже поступили, в ближайшее время прибудет кобура. Курсы по обращению с электрошокерами для инструкторов начнутся в середине мая, затем обучения пройдут силы реагирования. Графики проведения курсов будут зависеть от отпусков и, по всей видимости, обучение продлится до конца лета.

В середине февраля Департамент полиции и погранохраны подписал договор о приобретении 35 стреляющих электрошокеров типа Taser X2. Стоимость партии оружия составляет 191 225 евро, и за эти деньги наряду с тайзерами приобретены также кобура, аккумуляторы, комплекты для обслуживания и обучения оружием и прочие необходимые компоненты.

В соответствии со стандартами, установленными департаментом, у тайзера должно быть два лазерных прицела. Особенностью модели TASER X2 является возможность установки двух картриджей для выстрела. Картридж представляет собой электроды с проводами, которые выстреливают благодаря сжатому воздуху. Каждый выстрел фиксируется собственным регистратором тайзера, который записывает время и продолжительность использования.

В отличие от других видов электрошокеров, тайзер Taser X2 имеет режим искрения - это положение, при котором уже заряженный картриджами шокер выбрасывает голубого цвета искры. Нападающему таким образом дается последняя возможность одуматься и не совершать нападение.

В соответствии с законом, сотрудники правоохранительных органов могут использовать электрошокер в качестве альтернативы огнестрельному оружию, когда жизни человека угрожает опасность.

Тайзеры используются также работниками тюрем вместо слезоточивого газа или дубинок.

Как отмечается на сайте изготовителя оружия, применять устройство можно при любой погоде, при этом эффективность использования остается неизменно высокой.

Под воздействием сильного электрического разряда оппонент проваливается в бессознательное состояние, при этом чувствует сильную боль в мышцах. На протяжении 45 минут хулиган будет полностью обезврежен.