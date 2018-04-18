Много званых, да мало призванных: как подростку найти работу на лето?

В назначенный час на втором этаже отеля выстроилась большая очередь. Это и понятно: многие подростки хотят летом не страдать от безделья, а работать. Среди стоящих в очереди мальчиков и девочек подавляющему большинству было лет 14-15. И вот двери распахнулись.

Ребята устремились к столам, за которыми стояли представители работодателей. Сразу стало понятно, какие фирмы пользуются наибольшей популярностью: торговые сети – от Coop до Selver, фирма по уборке Sol и Hesburger.

Завладев бланками, некоторые подростки заполняли заявления и анкеты. Но вот в чем незадача: на каждом стенде был указан возраст, начиная с которого посетители выставки могли надеяться, что с ними после заполнения анкеты свяжутся и предоставят возможность заработать за лето хотя бы на новый телефон, чтобы лишний раз не залезать в карман родителям.

Юные соискатели работы в недоумении останавливались: нижний возрастной предел равнялся шестнадцати годам! 16+, 17+, но нигде не было видно цифры 13!

Нет, представителей торговых сетей вполне можно понять: ответственности, сознательности и дисциплинированности у семнадцатилетних, скорее всего, больше, но зачем тогда, извините, морочить голову подросткам тринадцати-четырнадцати и даже пятнадцати лет и их родителям?

А тем оставалось зарегистрироваться у стола фонда Õpilasmalev и ждать, сообщат ли им о наборе в команды, а чем и когда подростковые команды будут заниматься этим летом, еще неизвестно.

Глядя на школьников, штурмующих столы работодателей и тут же от них в недоумении отходящих, подумалось: четырнадцатилетние сейчас рослые и крепкие, и вполне бы могли потрудиться физически. Например, подсобными рабочими на строительстве муниципальных и государственных объектов. Ясно, что это вызвало бы повышенную нагрузку на чиновников и прорабов, чего они совсем не жаждут, но такая возможность обрадовала бы многие семьи.

Знаю, что мне возразят: а как же трудовое законодательство, как же техника безопасности, ведь нарушений явно станет больше, да и риск несчастных случаев велик. Да, наверное, это так, но и от таких ярмарок, на которых предлагают научить составлять совершенно бесполезное при устройстве подростка на работу видео-CV и раздают воздушные шарики, тоже пользы немного.