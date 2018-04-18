Откровения чешской звезды: вибратор от друзей и секс с 12-летним

Коукалова весь прошедший год радовала публику заявлениями о российском допинге, желала отстранения как руководства мирового биатлона, так и норвежских биатлонистов, а в промежутке между этими событиями писала автобиографию "Другая", которая шокировала чешскую общественность, передает championat.com

Одна из главных шокирующих подробностей книги, которую вовсю обсуждает чешская пресса, – рассказ чемпионки о ее первом сексуальном опыте, который она получила ещё в детстве: «Я хотела бы сказать, что мне было 15, но это не так». Первым любовником Габриэлы стал 12-летний друг её сестры: «Он отвёл меня домой, и там это случилось. Надо признать, что он был джентльменом и я наслаждалась каждой минутой».

А на следующий день девушка выступила на соревнованиях и выиграла гонку. С тех пор она часто занимается любовью, чтобы расслабиться перед гонкой. «Конечно, тренеры не одобряют, но для меня это что-то вроде медитации. Мне это помогает, если, конечно, не превращается в трёхчасовую ночную гимнастику».

Габриэла как-то отослала предмет своего нижнего белья в подарок чешскому хоккеисту Яромиру Ягру, но и саму Коукалову партнеры по команде разыгрывали аналогичным образом.

«На мой день рождения мальчики из сборной сделали мне подарок, причем пакет вручили прямо перед прохождением контроля в аэропорту. Смотреть, что внутри, времени не было – я просто бросила его на ленту. Сотрудник службы досмотра узнал меня, а потом посмотрел на монитор и увидел кое-что интересное. Мальчики пошутили, положив в пакет вибратор».

Всем поклонникам Габриэлы известно, что она вместе со своим будущим мужем Петром Коукалом снялась в откровенной фотосессии. Однако до публикации автобиографии почти никто не знал, что биатлонистка долго сомневалась, прежде чем опубликовать эти фото. Руководство федерации и партнёры по команде не поддерживали эту идею, и Габи начала сомневаться. «Напоследок я позвонила своей маме. Она попросила меня хорошо подумать и сделать так, как я чувствую. Мне захотелось забыть обо всем этом, но мой взгляд снова упал на эти фото. Я всё-таки гордилась собой», – написала спортсменка о переломном моменте перед публикацией.

Отрывок книги Коукаловой о борьбе с допингом в последние годы в комментариях не нуждается: «Больше остальных в моих глазах вырос Шлезингр. Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, поскольку это лучший биатлонист мира, а именно Михал. Шлезингр организовал специальную петицию против допинга. Я удивилась, когда её подписали все российские тренеры и спортсмены. Меня сильно огорчил Бьорндален, который отказался поставить подпись. Кроме того, так поступили некоторые австрийцы и словацкий тренер Санитра, который работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой. На мой взгляд, это трусливый поступок».