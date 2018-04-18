среда, 18 апреля 2018 г.
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За год авиация НАТО перехватило 130 самолетов РФ над Балтией

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Истребитель Eurofighter Typhoon. Иллюстративное фото.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Авиация НАТО в 2017 году вылетала на перехват 130 боевых самолетов России в небе над Балтией, сообщило в среду постпредство США при альянсе.

Самолеты стран НАТО на ротационной основе осуществляют патрулирование воздушного пространства над Балтийским морем.

По данным объединенного командования ВВС НАТО, очередную, 47-ю по счету, миссию по обеспечению безопасности воздушного пространства альянса над Балтией возглавила Португалия, а в мае к ней присоединятся боевые самолеты Франции и Испании.

Четыре самолета ВВС Португалии F-16M и контингент летчиков и обслуживающего персонала численностью в 90 человек разместятся на военной базе в Литве. Там же будут базироваться шесть испанских Eurofighter.

Четыре французских самолета Mirage 2000-5 и порядка 100 человек персонала будут находиться на военной базе в Эстонии.

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