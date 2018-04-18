За год авиация НАТО перехватило 130 самолетов РФ над Балтией

Самолеты стран НАТО на ротационной основе осуществляют патрулирование воздушного пространства над Балтийским морем.

По данным объединенного командования ВВС НАТО, очередную, 47-ю по счету, миссию по обеспечению безопасности воздушного пространства альянса над Балтией возглавила Португалия, а в мае к ней присоединятся боевые самолеты Франции и Испании.

Четыре самолета ВВС Португалии F-16M и контингент летчиков и обслуживающего персонала численностью в 90 человек разместятся на военной базе в Литве. Там же будут базироваться шесть испанских Eurofighter.