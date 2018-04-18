Новый лимузин Путина разбили

Министр оценил результаты краш-теста как положительные, добавив, что работы по настройке систем пассивной безопасности продолжаются. Мантуров также пообещал, что вскоре автомобиль представят широкой публике, передает Lenta.ru.

В частности, несколько лимузинов, седанов и минивэнов, созданных в рамках проекта, уже переданы ФСО в качестве автомобилей охраны, подчеркнул глава Минпромторга.

Ранее он сообщал, что лимузин «Кортеж» будет готов к маю этого года, когда состоится инаугурация президента России. Члены кабмина смогут пересесть на новые автомобили к концу 2018-го или началу 2019 года.