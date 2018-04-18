График для забывчивого министра: как развивалась наша экономика в последнее десятилетие

Postimees предлагает политику, занимающему пост министра и отвечающего за экономическую сферу, повторить пройденный урок и приводит данные о росте эстонской экономики за последние десять лет. График напоминает, скорее, американские горки, застой наблюдался лишь в течение четырех лет (2013-2016), причем в течение двух из них министром экономики была сама Пало (2014-2015 – министр экономики и инфраструктуры).

После экономического бума в предыдущем десятилетии эстонская экономика пережила глубокий кризис, упав в 2008 году на 5%, а в 2009-м – на 15%. От кризиса наша экономика оправилась очень быстро, и уже в 2011 году рост экономики составил 7,6%.

В 2013-2016 годах наша экономика, как и мировая, росла очень медленнно. Потерянное десятилетие было, скорее, в Финляндии, где экономика начала оправляться от удара лишь во второй половине 2016-го. В основном благодаря политике эмиссии денег в крупных центробанках мировая и в том числе экономика наших основных зарубежных партнеров Финляндии и Евросоюза быстро начала расти, что способствовало и эстонскому экономическому росту.