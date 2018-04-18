Осиновский: ежегодно от наркотиков умирает больше людей, чем в ДТП и пожарах вместе взятых

Соответствующее соглашение было достигнуто на завершившихся в прошлую пятницу переговорах по государственной бюджетной стратегии.

«Большое число заражений ВИЧ и высокая распространенность опиоидной зависимости – одни из наиболее серьезных проблем со здоровьем нашего народонаселения, которые нуждаются в постоянных решительных действиях со стороны государства», – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Он напомнил, что каждый год из-за наркотиков умирает больше людей, чем в дорожных происшествиях и пожарах вместе взятых, в то время как эпидемия ВИЧ давно вышла за пределы круга потребителей наркотиков и распространяется среди людей, с наркотиками никогда не сталкивавшихся.

«В обоих случаях мы говорим не только о людях, угодивших в тяжкую ситуацию – хотя так принято считать – но эти эпидемии влияют и на обычных людей и семьи. Нам надлежит сделать решительные шаги для защиты здоровья народонаселения», – пояснил министр потребность в увеличении финансирования.

Благодаря прибавляющимся каждый год 1,5 млн евро по всей Эстонии увеличится число возможностей экспресс-тестирования на ВИЧ, а также в Ида-Вирумаа, где в этом есть большая необходимость, станут оказывать услуги лечения ВИЧ (интегрированное антиретровирусное лечение и заместительная терапия для опиоидных зависимых). Также повысится доступность услуг консультирования для пациентов и их близких.

«Принятая недавно программа действий для борьбы с ВИЧ ставит целью к 2025 году сократить число новых случаев ВИЧ более чем в два раза. Это амбициозно, но возможно. Мы должны сконцентрироваться на профилактике и лечении, и понять, что ВИЧ – не проблема какой-то узкой уязвимой группы населения, а вызов для всего общества. Поэтому в следующие годы мы внесем дополнительный вклад как в профилактику, так и в расширение возможностей для тестирования на ВИЧ и лечения», – добавил Осиновский.