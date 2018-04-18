В самолетах появятся стоячие места

Новую модель Skyrider 2.0 представили на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге, Германия. По словам производителя, сиденья такого типа изобретены для «ультравысокой плотности» в салоне и позволят сузить расстояние между рядами. Фотографию сиденья смотрите здесь.

Оригинальный дизайн Skyrider напоминал седло наездника и был придуман еще в 2010 году, но Федеральное управление гражданской авиации США отвергло идею. Однако представители Aviointeriors отметили, что ковбои могли сидеть в таком положении часами, не ощущая дискомфорта. Таким образом, стоячие кресла идеально подойдут для коротких перелетов и повысят доход авиакомпаний.

Каждый ряд кресел Skyrider 2.0 закреплен двумя вертикальными стойками, проходящими между сиденьями. Кроме того, улучшенная версия стоячего места имеет дополнительную мягкую обивку.