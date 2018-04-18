Фото: космическая вилла российского миллиардера в Барвихе

Общая площадь виллы превышает 2500 кв. метров. В проекте использовались кривые линии, пологие крыши и огромные панели из стекла, в нем нет ни одного угла в 90 градусов. Большие панорамные окна пропускают в помещения много света и дают возможность любоваться ночным небом ночью или купаться в лучах солнца днем.

ФОТО: dezeen.com

Здание высотой 22 метра построено из стекла и бетона. Специалисты называют это современным эко-стилем, в котором все гармонично. Строение полностью оборудовано решениями умного дома.

Особняк под названием Capital Hill Residence находится в отдалении от остальных зданий элитной Барвихи в окружении соснового леса. На первом этаже расположился просторный зал для приема друзей и гостей с камином, прямоугольным столом и множеством стульев, столовая, кухня и бассейн. На втором этаже - гостевые спальни.

В цокольном этаже расположены: русская баня, сауна и хамам, большой тренажерный зал и гостевая комната.

Над основным строением возвышается огромная башня высотой более двадцати метров, с которой открывается великолепный вид на окружающие леса. В ней расположены просторные спальни хозяев футуристического строения.

ФОТО: dezeen.com

По оценкам некоторых специалистов, за реализацию данного проекта Заха Хадид получила около 100 тысяч долларов, а само строительство потребовало вложений более чем в 70 млн. долларов. Самый дорогой особняк в данном поселке стоил как раз около 70 млн, но новое строение может стоить чуть дороже благодаря имени архитектора.