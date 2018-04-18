Эксперты iFixit опровергли один из мифов об Apple

Специалисты портала iFixit, специализирующиеся на ремонте гаджетов, заявили, что Apple никак не ограничивает работу своих устройств после обращения в неавторизованные сервисные центры.
Напомним, что на прошлой неделе у некоторых владельцев iPhone 8 после обновления до iOS 11.3 экран перестал реагировать на касания, что связали с неофициальной заменой дисплея, пишет 4pda.ru.
Два года назад владельцы iPhone с неофициально замененным сканером отпечатков пальцев Touch ID столкнулись с ошибкой Error 53, а спустя год подобная проблема произошла с экранами iPhone 7. В обоих случая считалось, что Apple таким образом выступает против неавторизованных сервисных центров. В действительности компания в каждом из этих случаев выпустила обновления, решившие проблемы.
В iFixit считают, что проблемы с аккумуляторами, экранами и авторегулировкой яркости, появившиеся после выхода iOS 11.3, являются исключительно программными и будут исправлены.
«Мы определили причину проблемы с аккумуляторами в iOS 11.3 и в ближайшем будущем сможем предложить элементы питания, которые будут полностью поддерживать функцию Battery Health. То же самое касается проблемы с сенсорным экраном, которая устранена на новых дисплеях и даже может быть исправлена на более старых экранах с обновлением ПО», — отметили эксперты iFixit.