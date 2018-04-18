Эксперты iFixit опровергли один из мифов об Apple

Напомним, что на прошлой неделе у некоторых владельцев iPhone 8 после обновления до iOS 11.3 экран перестал реагировать на касания, что связали с неофициальной заменой дисплея, пишет 4pda.ru.

Два года назад владельцы iPhone с неофициально замененным сканером отпечатков пальцев Touch ID столкнулись с ошибкой Error 53, а спустя год подобная проблема произошла с экранами iPhone 7. В обоих случая считалось, что Apple таким образом выступает против неавторизованных сервисных центров. В действительности компания в каждом из этих случаев выпустила обновления, решившие проблемы.

В iFixit считают, что проблемы с аккумуляторами, экранами и авторегулировкой яркости, появившиеся после выхода iOS 11.3, являются исключительно программными и будут исправлены.