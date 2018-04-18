Неизвестное НКО распространяет слухи о застройке таллиннского парка Мянни

Старейшина столичного района Мустамяэ Лаури Лаатс рассматривает возможность обращения в полицию в связи с распространением в соцсетях необоснованных слухов о застройке парка Мянни.
По словам Лаатса, именующее себя «За будущее парка Мянни» НКО распространило накануне сообщение о том, что строительные фирмы оказывают давление на районную управу Мустамяэ и скоро парк Мянни будет застроен жилыми домами. Сообщение завершалось призывом жертвовать деньги для поддержки деятельности НКО и организации будущих кампаний, передает Rus.ERR.
Лаатс заверил, что эта информация не соответствует действительности, и причин для паники нет: «Парк Мянни - это представительский парк в Мустамяэ, никакие операции по строительству жилья в нем не планируются ни сейчас, ни в будущем».
Лаатс добавил, что он может обратиться в полицию с просьбой установить, идет ли в данном случае речь о необдуманной шутке или о расчетливом мошенничестве.