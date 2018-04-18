Неизвестное НКО распространяет слухи о застройке таллиннского парка Мянни

По словам Лаатса, именующее себя «За будущее парка Мянни» НКО распространило накануне сообщение о том, что строительные фирмы оказывают давление на районную управу Мустамяэ и скоро парк Мянни будет застроен жилыми домами. Сообщение завершалось призывом жертвовать деньги для поддержки деятельности НКО и организации будущих кампаний, передает Rus.ERR.

Лаатс заверил, что эта информация не соответствует действительности, и причин для паники нет: «Парк Мянни - это представительский парк в Мустамяэ, никакие операции по строительству жилья в нем не планируются ни сейчас, ни в будущем».