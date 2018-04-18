Таллиннские ученики массово отказываются от вакцинации

Как утверждает вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, за год вакцинированы 6925 учащихся, что составляет всего лишь 13,9% от общего числа учеников и что примерно равно уровню 2106 года. А отказов от вакцинации было 751.

И хотя это в относительных цифрах не так уж много, заметил вице-мэр Вадим Белобровцев, все равно не может не вызывать тревогу, потому что может повлечь очень опасные последствия. По его мнению, необходимо расширить разъяснительную работу, доводя до родителей оценку вакцинации знающими людьми - врачами и учеными.