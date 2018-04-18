среда, 18 апреля 2018 г.
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Таллиннские ученики массово отказываются от вакцинации

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Количество нежелающих прививаться растет.

ФОТО: Justin Sullivan / AFP / Scanpix

Совет целевого учреждения "Таллинское школьное здравоохранение" (SA Tallinna Koolitervishoid) подвел итоги минувшего года и отметил, в частности, что высок уровень отказов от вакцинации, передает Раэпресс.

Как утверждает вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, за год вакцинированы 6925 учащихся, что составляет всего лишь 13,9% от общего числа учеников и что примерно равно уровню 2106 года. А отказов от вакцинации было 751.

И хотя это в относительных цифрах не так уж много, заметил вице-мэр Вадим Белобровцев, все равно не может не вызывать тревогу, потому что может повлечь очень опасные последствия. По его мнению, необходимо расширить разъяснительную работу, доводя до родителей оценку вакцинации знающими людьми - врачами и учеными.

Совет отметил, что особых изменений в показателях состояния здоровья учеников за год не зафиксировано. Возникающие со здоровьем проблемы в основном связаны с нездоровым образом жизни, недостаточной физической активностью, потреблением наркотиков и пр. Среди школьников нарастает тенденция распространения хронических заболеваний, в том числе диабета, страдающие которым нуждаются в повседневной поддержке со стороны школьной медсестры и опорной системы. Вакцинация же просто необходима для борьбы с распространением вирусных заболеваний.

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